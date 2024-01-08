ذخیره سازی مناسب کالاهای اساسی برای عید نوروز انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمد زاده ظهر دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان افزود: در صورت واردات گوشت قرمز به کشور و استان قیمت این کالای اساسی باید کاهش یابد و قیمت گوشت مرغ نیز باید کاهش داشته باشد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد خوراکی در استان ممنوع است، گفت: دستگاه‌های متولی باید این موضوع را کنترل کنند و هر دستگاهی که در این زمینه کوتاهی کند، باید جوابگوی دولت باشد.

احمد زاده تصریح کرد: با توجه به نزدیکی به پایان سال و در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز، انتظار داریم اصناف وضعیت معیشتی مردم را درک کنند.

وی افزود: نظارت حوزه اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی بر بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ضروری است.

استاندار اظهار داشت: قیمت مرغ زنده در استان ما نسبت به سایر استان‌های دیگر ۹ هزار تومان بیشتر است.

وی افزود: جوجه ریزی در استان افزایش داشته بنابراین قیمت مرغ در استان باید کمتر شود و مسئولین برای تأمین مایحتاج ضروری مردم همچون برنج، گوشت و مرغ، حبوبات، قند و شکر، خرما و سایر مواد موارد نیاز ماه مبارک رمضان و عید نوروز از هم اکنون برنامه ریزی کنند.