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۱۸ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

طی ۹ ماهه سال جاری انجام شد؛ 

اهدای ۷۰۸ سری جهیزیه به نیازمندان و محرومان در قزوین

اهدای ۷۰۸ سری جهیزیه به نیازمندان و محرومان در قزوین

قزوین- معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان قزوین گفت: طی ۹ ماهه سال جاری ۷۰۸ سری جهیزیه و هدیه ازدواج به نیازمندان و محرومان در قزوین اهدا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صیادی بیان کرد: یکی از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) که در راستای توانمندسازی و ارتقای زندگی مددجویان در ابعاد مختلف صورت می‌گیرید، اهدای جهیزیه به دختران تحت حمایت و هدیه ازدواج به پسران تحت حمایت است.

وی ادامه داد: طی ۹ ماهه سال جاری ۷۰۸ سری جهیزیه به مددجویان تحت حمایت اهدا شده که از این تعداد ۳۹۰ نفر نوعروسان تحت حمایت و ۸۱ فقره برای ازدواج مجدد بانوان و ۲۳۷ فقره هدیه ازدواج برای پسران تحت حمایت بوده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: در تأمین این تعداد جهیزیه قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه (کوثر) مشارکت داشت که میزان مشارکت ۱۷۰ فقره بوده است.

وی افزود: برای این ۷۰۸ سری جهیزیه و هدیه ازدواج در مجموع اعتباری بیش از ۱۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان صرف شده است که همچنان بیش از ۳۰۰ نفر همچنان در نوبت هستند.

صیادی یادآورشد: عموم مردم می‌توانند از طریق مراجعه حضوری و یا از طریق کد مهربانی ۰۲۸#*۸۸۷۷* کمک‌های خود را به نیازمندان و محرو مان اهداء کنند.

کد مطلب 5988949

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    نظرات

    • کیوان شکوری IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
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      باسلام دعای خیر اینجانب کیوان شکوری ناشنوا هستم مدت5سال است بیماری نورباتی گرفتگی عضلانی دارم معلول شدید هستم کمردرددارم خونه نیشتی هستم هیچ کاری نمی‌توانم انجام هم خونه نیشتی هستم وضع باباهم خوب نیست بامن کمک کند از مسئولین تقاضا دارم بامن کمک کنید تحصیلات بنده‌ لیسانس عمران است ولی هیچ اداریی

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