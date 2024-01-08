اهدای ۷۰۸ سری جهیزیه به نیازمندان و محرومان در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صیادی بیان کرد: یکی از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) که در راستای توانمندسازی و ارتقای زندگی مددجویان در ابعاد مختلف صورت می‌گیرید، اهدای جهیزیه به دختران تحت حمایت و هدیه ازدواج به پسران تحت حمایت است.

وی ادامه داد: طی ۹ ماهه سال جاری ۷۰۸ سری جهیزیه به مددجویان تحت حمایت اهدا شده که از این تعداد ۳۹۰ نفر نوعروسان تحت حمایت و ۸۱ فقره برای ازدواج مجدد بانوان و ۲۳۷ فقره هدیه ازدواج برای پسران تحت حمایت بوده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: در تأمین این تعداد جهیزیه قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه (کوثر) مشارکت داشت که میزان مشارکت ۱۷۰ فقره بوده است.

وی افزود: برای این ۷۰۸ سری جهیزیه و هدیه ازدواج در مجموع اعتباری بیش از ۱۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان صرف شده است که همچنان بیش از ۳۰۰ نفر همچنان در نوبت هستند.

صیادی یادآورشد: عموم مردم می‌توانند از طریق مراجعه حضوری و یا از طریق کد مهربانی ۰۲۸#*۸۸۷۷* کمک‌های خود را به نیازمندان و محرو مان اهداء کنند.