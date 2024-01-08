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۱۸ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۴۹

رییس ستاد انتخابات اردبیل عنوان کرد؛

اعلام بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان ۴ بهمن ماه

اعلام بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان ۴ بهمن ماه

اردبیل- رییس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: نتیجه بررسی صلاحیت ۱۰ داوطلب ثبت‌نام شده در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان چهارم بهمن ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان عصر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات اردبیل، اظهار کرد: ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان همزمان با دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ماه در استان اردبیل نیز برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: مجلس خبرگان ۸۸ عضو دارد که برای یک دوره هشت ساله انتخابات آن ۱۱ اسفندماه برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: نخستین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۱۹ آذرماه سال ۶۱ برگزار شد و ۷۱ نماینده به این مجلس راه یافتند.

قاسمیان مسئولیت خطیر مجلس خبرگان را در انجام وظیفه و رسالت ارزشمند بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی یادآور شد و افزود: مهمترین وظیفه مجلس خبرگان ورود به موضوع رهبری و مراقبت از شرایط آن است که قطعاً تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های این نهاد می‌تواند جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران را اعتلا ببخشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود که از استان اردبیل ۱۰ نفر کاندیدا برای رقابت در این انتخابات ثبت‌نام کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل اضافه کرد: نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداهای ثبت‌نام شده چهارم بهمن ماه اعلام می‌شود تا بعد از گذشت دوره تبلیغات، ۱۱ اسفندماه از بین افراد تأیید صلاحیت شده ۲ نفر از این استان راهی مجلس خبرگان شوند.

قاسمیان بیان کرد: سهم استان اردبیل از مجلس خبرگان رهبری کسب ۲ کرسی است که امیدواریم انتخاباتی با شکوه را همزمان با دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند شاهد باشیم.

کد مطلب 5989161

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