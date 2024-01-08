اعلام بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان ۴ بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان عصر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات اردبیل، اظهار کرد: ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان همزمان با دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ماه در استان اردبیل نیز برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: مجلس خبرگان ۸۸ عضو دارد که برای یک دوره هشت ساله انتخابات آن ۱۱ اسفندماه برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: نخستین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۱۹ آذرماه سال ۶۱ برگزار شد و ۷۱ نماینده به این مجلس راه یافتند.

قاسمیان مسئولیت خطیر مجلس خبرگان را در انجام وظیفه و رسالت ارزشمند بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی یادآور شد و افزود: مهمترین وظیفه مجلس خبرگان ورود به موضوع رهبری و مراقبت از شرایط آن است که قطعاً تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های این نهاد می‌تواند جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران را اعتلا ببخشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود که از استان اردبیل ۱۰ نفر کاندیدا برای رقابت در این انتخابات ثبت‌نام کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل اضافه کرد: نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداهای ثبت‌نام شده چهارم بهمن ماه اعلام می‌شود تا بعد از گذشت دوره تبلیغات، ۱۱ اسفندماه از بین افراد تأیید صلاحیت شده ۲ نفر از این استان راهی مجلس خبرگان شوند.

قاسمیان بیان کرد: سهم استان اردبیل از مجلس خبرگان رهبری کسب ۲ کرسی است که امیدواریم انتخاباتی با شکوه را همزمان با دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند شاهد باشیم.