سرپرست اورژانس بهاباد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بهاباد در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست اورژانس شهرستان بهاباد اظهار کرد: ارزش معنوی کار پرسنل اورژانس قابل سنجش با مادیات نیست و این افراد با احساس مسؤولیت و عشق به همنوع، تمام تلاش خود را برای نجات جان شهروندان بدون هرگونه نگاه تبعیض آمیز به کار می‌بندند.

علیرضا تیموری از ساخت دو اورژانس جاده‌ای در بهاباد خبر داد و افزود: در حال حاضر دو اورژانس جاده‌ای در محورهای درب هنز بخش مرکزی و بنستان در حال ساخت است که فرماندار بهاباد خواستار تأمین اعتبار برای تکمیل و تجهیز این دو مرکز شد.

رئیس سازمان اورژانس یزد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه در شهرستان بهاباد سه پایگاه اورژانس وجود دارد که به مردم این شهرستان خدمات ارائه می‌دهند، اظهار کرد: در بهاباد سه پایگاه اورژانس وجود دارد که از این سه پایگاه یک پایگاه ثابت در شهرستان بهاباد و دو پایگاه جاده‌ای در محور چادرملو - بهاباد به نام طریق الرضا (ع) و یکی هم در بخش آسفیچ به شهروندان خدمات ارائه می‌دهد.

میرجلیلی همچنین از ساخت دو پایگاه اورژانس در روستای درب هنز بخش مرکزی و روستای بنستان بهاباد خبر داد و گفت: امیدواریم این دو پایگاه به زودی به بهره‌برداری برسد تا با افزایش تعداد پایگاه‌های اورژانس درشهرستان بتوان خدمات بیشتری ارائه داد.

در این مراسم از زحمات ۹ ساله سید عباس رضوانیان تجلیل و حسینعلی محمدی به عنوان سرپرست مرکز اورژانس شهرستان بهاباد معرفی شد.