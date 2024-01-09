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۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۱۹

مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کرمان:

تعداد شهدای حادثه تروریستی در کرمان به ۹۳ نفر رسید

تعداد شهدای حادثه تروریستی در کرمان به ۹۳ نفر رسید

کرمان - مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کرمان گفت: با شهادت یکی از مجروحان حادثه تروریستی در کرمان تعداد شهدا به ۹۳ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعیدی متأسفانه با وجود تلاش‌های صورت گرفته اما یکی دیگر از مجروحان حادثه تروریستی در کرمان شهید شد.

وی گفت: با شهادت میثم حسینی ۴۰ ساله اهل کرمان تعداد شهدا به ۹۳ نفر رسید.

کد مطلب 5989744

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