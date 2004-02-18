بيش از 8 ميليون نفر در استان تهران واجد شرايط راي دادن هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، از مجموع واجدين شرايط در استان تهران ، شش ميليون و 47 هزار و 572 نفر مربوط به حوزه انتخابيه تهران ، ري ، شميرانات و اسلامشهر مي باشد .

كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان تهران همچنين اعلام كرد ، در ديگر حوزه هاي راي گيري نيز 292 هزار و 47 نفر از حوزه انتخابيه كرج ، 79 هزار و 15 نفر از حوزه انتخابيه دماوند و فيروزكوه ، 170هزار و 165 نفر از حوزه انتخابيه ساوجبلاغ و نظر آباد، 486هزار و 35 نفرازحوزه انتخابيه شهريار، 358 هزارو 466 نفرازحوزه انتخابيه رباط كريم، 300 هزارو 325 نفر ازحوزه انتخابيه ورامين و 90 هزار و 436 نفر از حوزه انتخابيه پاكدشت ، واجد شرايط راي دادن در اين دوره ازانتخابات مي باشند.

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