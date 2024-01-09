راه اندازی قطار شهری بدون نیروی متخصص و راهبر محال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم پور صبح سه شنبه در جلسه کمیسیون تلفیق در بررسی متمم بودجه قطار شهری گفت: قطار شهری و بزرگراه شمالی از پروژه‌های اولویت دار شورای اسلامی شهر دوره ششم است که در دو سال گذشته به خصوص یک سال و اندی قبل به همت شورای شهر و سازمان قطار شهری پیشرفت‌هایی در زمینه اجرایی داشته است.

وی افزود: ردیف‌های متمم بودجه که در دفترچه آن مشاهده می‌شود نشانگر این است که با توجه به اینکه در ماه دهم سال هستیم درصد جذب‌ها و درصد نشستن‌ها در بودجه درصد مناسبی نیست. با توجه به تشکیل جلسه هیأت مدیره انتقاد از عملکردها وجود دارد.

عضو شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: در رابطه با قطار شهری در واقع درخواست و انتظار شورای اسلامی شهر کرج این است که تمام هم و غم مدیران بر رساندن قطار به ایستگاه شهید سلطانی معطوف شده که هدف گذاری اصلی شورای ششم است.

قاسم پور مطرح کرد: هدف گذاری اصلی باید راه اندازی قطار شهری باشد. تأخیر سه ماهه و ساختار شکست اولیه، حاصل مسائل مختلفی است که اگر از منظر و دریچه‌های مختلف به آن نگاه کنیم هر کسی از ظن خود یک دلیلی برای آن دارد. بی مهری شهرداری به زیرساخت‌های راه اندازی متروی درون شهری نیز وجود دارد.

وی گفت: تعهدی که سازمان به شورا می‌دهد این است که تمام موضوعات و مشکلات قطار شهری در چارچوب قواعد و قوانین انجام شود لذا انتظار نداریم دور زده یا نادیده گرفته شود. امید است ظرف چند ماه آینده بتوانیم ایستگاه شهید سلطانی را با هر نوع تأمین هزینه‌های مالی و تخصیص راه اندازی کنیم.

رئیس سازمان قطار شهری خود را درگیر نحوه چیدمان و جذب نیرو نکند

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج تأمین ناوگان قطار شهری را از الزامات بهره برداری از این پروژه دانست و خاطرنشان کرد: تأمین ناوگان قطار از ضروریات است که در کنار آن باید سیگنالینگ و مسائل مربوط به فیزیکال قطار شهری نیز اولویت قرار داده شود اما آنچه که واضح و مبرهن است این است که ما رام قطار نداریم.

عضو شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: یک رام قطار در اختیار شهرداری و رام دیگر در واگن سازی در حال تعمیر است؛ این دو رام بر فرض اینکه در کرج باشند فاصله را تأمین نمی‌کنند که در این راستا امید است از هر ظرفیتی استفاده شود تا بتوانیم ناوگان را افزایش دهیم.

وی اظهار کرد: رئیس سازمان خود را درگیر نحوه چیدمان و جذب نیرو نکند تا ما از رسالت اصلی وی دور نشویم. رئیس سازمان نباید کار اصلی خود را معطوف بر افزایش نیرو کند. وی وظیفه مشخصی دارد و باید تمام توان خود را برای تکمیل و راه اندازی مترو به کار گیرد و حوزه معاونت برنامه ریزی طبق چارت، وظیفه و برنامه موضوع نیروی انسانی قطار شهری را حل کند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: در بدنه شهرداری مطابق با چارت نیروی متخصص موجود است، در این راستا کارگروهی تشکیل شود زیرا نمی‌توان بدون زیرساخت‌ها و نیروی متخصص ایستگاه را راه اندازی کرد.