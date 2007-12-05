دکتر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درباره تغییر وزیر آموزش و پرورش که هفتمین تغییر دولت نهم است، برخی شایعات مبنی بر اینکه رئیس جمهور نیروهای نزدیک به دکتر توکلی را یکی یکی از بدنه دولت حذف می کند را رد کرد و گفت که از ابتدای کار این دولت، هیچ نیرویی برای تصدی امر وزارت به دکتر احمدی نژاد معرفی نکرده ام که رئیس جمهور بخواهد نزدیکان مرا از بدنه دولت کنار بگذارد.

عملکرد جبهه متحد

این عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به سئوالی درباره عملکرد جبهه متحد و ارتباط وی با این جبهه، با بیان اینکه به ساز و کار جبهه متحد اصولگرایان وفادار هستم، اعلام کرد: از ابتدای تشکیل 6+5 در آن سهیم بوده‌ام و همواره تابع تصمیمات آن خواهم بود.

وی افزود: روند کاری و تصمیم گیری های جبهه متحد تاکنون را مثبت ارزیابی می کنم و امیدوارم این تصمیمات در جناج اصولگرایی فراگیر شود.

نفت 34 دلاری در بودجه سال 87 یک فرض عقلانی

این نماینده اقتصاد دان مجلس نظر خود را درباره نفت 34 دلاری در بودجه سال 87 چنین عنوان کرد: نفت 34 دلاری یک تصمیم است که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه از زوایای مختلف قابل تحلیل و بررسی است.

وی تاکید کرد: در حقیقت میزان تعیین شده برای قیمت نفت در بودجه سال آینده واقعیت نیست بلکه نوعی فرض عقلایی است که ارزشمند محسوب می شود اما تصمیم گیرندگان نهایی دراین باره مجلس و دولت خواهند بود.

مدل جدید بودجه ریزی

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال دیگری درباره روش جدید بودجه ریزی و اشکالات آن، اظهارداشت: علی رغم اینکه در روش جدید بودجه ریزی سعی شده تا مشکلاتی که در بودجه بندی های سال های گذشته بود برطرف شود، اما هنوز هم اشکالاتی در روش جدید بودجه ریزی مشاهده می شود.

وی ادامه داد: با دولت تفاهم کرده ایم تا اشکالاتی که در بودجه سال 87 وجود دارد برطرف گردد و دولت تغییراتی که نیاز است را انجام بدهد اما در صورتی که این امر از سوی دولت تحقق نیابد، حدس بنده این است که این تغییرات در مجلس صورت بگیرد.

نقش روحانیت در تحقق سند چشم انداز

دکتر توکلی در پاسخ به سئوالی درباره نقش روحانیت در تحقق سند چشم انداز 20 ساله، افزود: سند چشم انداز الزامات مهمی دارد که از جمله آن می توان به تقویت روحیه اسلام طلبی در جامعه اشاره کرد که نقش روحانیون در آن غیر قابل انکار است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روحانیت تاکنون توانسته نقش ویژه خود را درقبال تحقق سند چشم انداز 20 ساله توسعه از لحاظ عمق بخشی به باورهای مردم و مسئولان و انجام امور فرهنگی به خوبی ایفا کند.