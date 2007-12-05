تنظیم پیش نویس قطعنامه جدید علیه ایران از سوی1+5

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از این دیپلماتها که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: مدیران کل سیاسی وزیران خارجه(گروه 1+5) هنوز روی این موضوع در حال کار هستند.

این دیپلمات مدعی شد: احتمال می رود تا پایان هفته (متن پیش نویس) تحویل داده شود، اما ما هنوز نمی دانیم. احتمالا ظرف روزها یا هفته آینده باشد.

وی در عین حال اعلام کرد آنها ممکن است تا روز جمعه مفاد جدید برای تنظیم پیش نویس قطعنامه را دریافت کنند.

دیپلماتها تاکید کردند در حال حاضر مدیران کل سیاسی پنج عضو دائم شورای امنیت - آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین، به اضافه آلمان، تنها نتیجه مذاکراتشان را تحویل داده اند و در هفته جاری، زمانی برای تشکیل جلسه شورای امنیت درباره ایران اختصاص داده نشده است.

مدیران کل سیاسی شش کشور فوق روز شنبه گذشته در پاریس تشکیل جلسه دادند و توافق کردند کار روی تنظیم قطعنامه جدید علیه ایران را آغاز کنند.

آمریکا، فرانسه و انگلیس شب گذشته اعلام کردند با وجود انتشار گزارش ارزیابی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا درباره غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران، به اعمال فشار بر تهران ادامه خواهند داد؛ این در حالی است که جامعه بین المللی در واکنش به این گزارش، خواستار دست برداشتن آمریکا، فرانسه و انگلیس از رویکرد خصمانه و تنش آفرین خود در برابربرنامه هسته ای صلح آمیز ایران و حل دیپلماتیک این مسئله شده است.