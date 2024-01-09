  1. استانها
۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۵۵

دستگیری ۵ شکارچی غیرمجاز در پاوه/۳ قبضه سلاح و ۳۰ عدد فشنگ کشف شد

کرمانشاه- فرمانده انتظامی پاوه از دستگیری پنج شکارچی غیرمجاز به همراه کشف سه قبضه اسلحه شکاری و 30 عدد فشنگ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله پرنو اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی ملندر پاوه حین گشتزنی در روستاهای اطراف به ۲ دستگاه خودرو وانت نیسان و پژو ۴۰۵ مشکوک و نسبت به توقیف آنها اقدام کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی‌های انجام گرفته از خودروی وانت نیسان لاشه ۲ رأس گراز به همراه یک قبضه سلاح شکاری و ۱۵ عدد فشنگ کشف شد.

سرهنگ پرنو تصریح کرد: مأموران همچنین در بازرسی از خودرو پژو ۴۰۵ نیز ۲ قبضه اسلحه شکاری و ۱۵ عدد فشنگ کشف کردند.

فرمانده انتظامی پاوه با اشاره به کشف سه قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز و ۳۰ عدد فشنگ از هر ۲ خودرو، گفت: هر پنج شکارچی غیرمجاز دستگیر و لاشه گرازه‌ای شکار شده نیز تحویل محیط زیست شد.

وی در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص خبر داد و گفت: موضوع تحت رسیدگی و بررسی قرار دارد.

