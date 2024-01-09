فعالیت سامانه جدید بارشی در استان بوشهر آغاز می شود

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، امروز تا چهارشنبه ظهر جوی نسبتاً آرام بر استان و خلیج فارس حاکم است و در این مدت غبار محلی، وزش ملایم باد و مه رقیق صبحگاهی از پدیده‌های غالب مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از چهارشنبه بعد از ظهر تا ظهر جمعه با شدت یافتن جریانات جنوبی سواحل و فراساحل استان به ویژه در نواحی شمالی و مرکزی متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: از پنجشنبه شب تا ظهر جمعه نیز با ورود سامانه بارشی ضعیف به استان، بارش خفیف باران در نواحی شمالی و مرکزی استان دور از انتظار نیست.

محمدی تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: جهت وزش باد غالباً غربی تا شمال غربی، به تدریج از بامداد فردا در نواحی شمالی جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.