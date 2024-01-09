۲۹ نفر از داوطلبان انتخابات مجلس در نائین تأییدصلاحیت شدند

محمد کریمی در گفت, گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط هیأت نظارت بر انتخابات استان اصفهان به فرمانداری ابلاغ شد که از صبح جمعه ۱۵ دی ماه تا فردا نتایج را به داوطلبان به صورت مکتوب و حضوری ابلاغ کردیم.

وی ادامه داد: صلاحیت ۴۶ درصد داوطلبان انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه نائین و خوروبیابانک توسط هیأت نظارت استان مورد تأیید قرار گرفت و حدود ۲۵/۵ درصد توسط هیأت نظارت استان عدم احراز صلاحیت و حدود ۲۵/۵ درصد نیز عدم تأیید صلاحیت شدند و ۳ درصد نیز فاقد شرایط ثبت نام اولیه بودند.

فرماندار شهرستان نائین و رئیس هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نائین و خوروبیابانک تاکید کرد: افرادی که صلاحیتشان تأیید نشده و یا احراز نشده است می‌توانند فقط با مراجعه به آدرس الکترونیکی اعلام شده که در نامه نتیجه بررسی نیز ذکر شده، اعتراض خود را ثبت کنند.