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۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۳۷

امام جمعه اهل تشیع تایباد:

مشروعیت نظام از مکتب و مقبولیت آن از مردم است

مشروعیت نظام از مکتب و مقبولیت آن از مردم است

تربت جام- امام جمعه اهل تشیع تایباد گفت: مشروعیت نظام از مکتب و مقبولیت آن از مردم است و عده‌ای با نگاه سیاسی به دنبال زیر سوال بردن مشروعیت نظام هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ملکی ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی علمای تسنن و تشیع مناطق تلفیقی خراسان رضوی اظهار کرد: مشروعیت نظام از مکتب است و عده‌ای با نگاه سیاسی به دنبال زیر سوال بردن مشروعیت نظام است، اما این درست نیست، مشروعیت نظام از وحی و مقبولیت آن از مردم است زیرا پایه این نظام مردم هستند.

امام جمعه اهل تشیع تایباد افزود: وحدت امت اسلامی در سایه سار ولایت با تجربه ۴۵ ساله یک الگوی موفق برای دنیا است و غزه نمود آن است. علمای بزرگوار با نگاه انقلابی و اسلامی مردم را به شرکت حداکثری تبلیغ کنند اما چه کسی به مجلس برود، از نگاه ما معتبر است.

وی گفت: دشمن به دنبال دوری مردم از نظام با حیله‌های رنگارنگ است، همه باید راهبرد مشارکت را مد نظر قرار دهند.

کد مطلب 5990025

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