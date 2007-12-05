قضات برای استفاده از مجازاتهای جایگزین منتظر قانون نباشند

منصوره مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : قانون مجازات های جایگزین حبس، هنوز در مجلس به تصویب نرسیده و برخی قضات به این بهانه از استفاده مجازات های جایگزین خودداری می کنند.

وی اظهار داشت : توجه اغلب قضات به مقوله استفاده از مجازات های جایگزین باعث شده تا شاهد آغاز روند کاهش جمعیت کیفری در زندانها باشیم که توسعه این امر در میان تمامی قضات به طور حتم تا حد بسیاری از ورودی زندانها خواهد کاست.

مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌ها، خاطر نشان کرد: با وجود اینکه از زمان تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر استفاده از مجازات های جایگزین حبس ، قضات توجه بیشتری بر استفاده از مجازات های جایگزین دارند اما این امر هنوز چندان به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه قضات باید بهترین و تاثیر گذار ترین مجازات را برای مجرم بکار گیرند گفت : اعتقاد داریم که زندان در بهترین شرایط ممکن نیز مکان مناسبی برای نگهداری مجرمانی که فاقد سوء سابقه هستند و به دلیل یک سهل انگاری مرتکب جرم شده اند نیست.

مقاره عابد تصریح کرد: انتظار می رود قضات منتظر قانون نمانند و تا حد امکان در ارتباط با مجرمان به خصوص نوجوانان بزهکار از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند.