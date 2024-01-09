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۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۲۱

رییس ستاد انتخابات استان کرمانشاه:

دانشجو موذن و موتور پیشران پیشرفت کشور است

دانشجو موذن و موتور پیشران پیشرفت کشور است

کرمانشاه- رییس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به اینکه نیازمند تبیین ابعاد انتخابات توسط دانشجویان هستیم، گفت: دانشجو موذن و موتور پیشران پیشرفت کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی ظهر سه‌شنبه در نشست با تشکل‌های سیاسی و دانشجویی که در سالن شهید سلیمانی استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات مهم‌ترین رویداد کشور در سال جاری است که در یازده اسفند ماه برگزار خواهد شد و امروز نیز در منویات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم قم تاکید بسیاری بر آن شد.

وی افزود: حضور همواره مردم در رویدادهای مختلف کشور زمینه ساز آن شده که کشور از آسیب‌های مختلف در امان بماند که یکی از این مصادیق مشارکت مردم در انتخابات است و همین مشارکت می‌تواند سبب پیشرفت کشور و اقتدار نظام شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در کنار بیان ویژگی‌های انتخاب اصلح بر مشارکت حداکثری تاکید ویژه دارند زیرا اقتدار ملی ما وابسته به حضور مردم است و امروز اگر در منطقه و جهان بناست تصمیم مهمی گرفته شود جمهوری اسلامی ایران نقش محوری در آن دارد.

شعبانی بیان کرد: ایران قوی با حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تحقق می‌یابد زیرا دشمنان به صورت پیوسته در حال توطئه هستند و درصدد آن بوده که ایران را ناامن کنند.

وی ادامه داد: حمله تروریستی راسک و کرمان نیز در راستای جنگ ترکیبی همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران است زیرا ایران در منطقه و جهان تأثیرگذار است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با بیان اینکه به گفته شهید بهشتی دانشجو مؤذن جامعه است، گفت: دانشجویان به عنوان سرمایه ارزشمند کشور موتور پیشران کشور هستند و با تحرک و روحیه مطالبه گری خود کشور را به جلو حرکت می‌دهند.

شعبانی خاطر نشان کرد: دانشجو زبان گویای جامعه است و می‌تواند به لحاظ ارتباطی که با دیگر دانشجویان و آحاد جامعه دارد مسئله انتخابات را به خوبی تبیین کند زیرا دانشجو فارغ از جهت گیری های خاص سیاسی است و تنها به رسیدن هدف تمرکز دارد و وضعیت را رصد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دشمن در گام نخست سعی در القای حس ناامیدی در داشت، اضافه کرد: در مرحله نخست تعداد ثبت داوطلبان به خوبی صورت گرفت و ۵۶۱ نفر برای هشت کرسی مجلس در ۶ حوزه انتخابیه ثبت نام کرد و تا این لحظه و پس از اعلام تأیید صلاحیت‌ها برای هر کسی مجلس ۲۲ نفر با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: هر چه به زمان برگزاری انتخابات یعنی یازدهم اسفند ماه نزدیک شویم قطعاً فشار تبلیغاتی دشمن بیشتر می‌شود و نیازمند آگاهی بخشی بیشتری به جامعه هستیم.

شعبانی خاطر نشان کرد: ۶ شبکه اختصاصی انتخابات نیز برای تبلیغات انتخاباتی در استان کرمانشاه راه اندازی خواهد شد تا داوطلبان بتوانند برنامه‌های خود را ارائه کنند.

کد مطلب 5990171

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