گشایش دفتر یادبود شهدای کرمان در سفارت کشورمان در سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت دو روز از گشایش دفتر یادبود شهدای گرانقدر حادثه تروریستی شهر کرمان در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم، حضور مقامات و دیپلمات‌های خارجی مقیم در سفارت به منظور امضای دفتر یادبود همچنان ادامه دارد. مقامات محلی و دیپلمات‌های مقیم همزمان با امضای دفتر یادبود، طی گفتگو با محمد احمدی کاردار سفارت کشورمان در استکلهم، ضمن محکوم کردن حمله تروریستی یادشده، مراتب همدردی و تسلیت خود را با دولت و ملت ایران ابراز کردند.

کفیل اداره کل (معاونت) امور جهانی وزارت امور خارجه سوئد نیز از طرف دولت این کشور در سفارت حاضر و دفتر یادبود را امضا کرد. وی ضمن اعلام تسلیت، مراتب همدردی خود را با خانواده قربانیان ابراز کرد.