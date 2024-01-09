برگزاری انتخابات با مشارکت بالای مردم برنامه تحولی به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب عصر سه‌شنبه در جلسه تبیین انتخابات که در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، تأثیر عملیات طوفان‌الاقصی بر منطقه و وضع داخلی ایران را هدف اصلی برگزاری نشست دانست و اظهار کرد: انقلاب اسلامی دلیلی برای جلوگیری از نبرد مارکسیستی آمریکا علیه نظام‌ها و دولت اسلامی شد.

وی بیان کرد: بعد از ۳۱ سال جنگ مارکسیستی و جنگ اسرائیل انقلاب اسلامی شکل گرفت و شعار «نه شرقی نه غربی» ایران, محور قدرتی در جهان یافته که هر دو قدرت علیه ایران برای جلوگیری از تبدیل ضلع سوم شدن همدست شدند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: در همان دوره اگر با پول نفت به دنبال ساخت یک نظام اسلامی بوده و نه با بحث امنیتی، کودتا و جنگ تحمیلی برای ضعف ایران اقدام می‌کردند امروز مانع بزرگ‌تری برای آمریکا بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با بیان اینکه ایران در دوره و برهه سازندگی خود بود، اذعان کرد: آمریکا در نهایت قانون امنیت ملی خود را بر مبنای قرن ۲۱ نوشت و اعلام کرد ایران با قدرت‌یابی در بین جوامع اسلامی تبدیل به تهدید در منطقه برای آمریکا خواهد شد.

وی اذعان کرد: قدرت گیری ایران باعث شد خاورمیانه به عنوان قلب منطقه اعلام و آمریکا که خود را مغز برتر جهان می‌دانست برای کسب این منطقه و دسترسی به این قدرت دست به اقدام علیه ایران زد تا به کدخدایی دهکده جهانی تبدیل شود.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران عنوان کرد: آمریکا برای اینکه اقتصاد دنیا را وابسته به خود کند در طرح امنیت ملی خود از وضع و احوال همه جهان اقتصاد، امنیت، بهداشت و جمعیت را طراحی کرده تا اوضاع همه دنیا را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کند.

آمریکا با ایجاد جنگ داخلی در ایران به دنبال رسیدن به طرح امنیت ملی خود بود

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با بیان اینکه آمریکا داعش را به راه انداخت تا در اطراف ایران دوگانگی درست کند، گفت: وی با راه‌اندازی جنگ داخلی در ایران به دنبال رسیدن به طرح امنیت ملی خود بود.

وی گفت: آمریکا ۹ چالش بین‌المللی و داخلی را برنامه‌ریزی می‌کند تا به سمت کدخدایی جهان برود و اگر نتواند در این حوزه مدیریت درست کند، هندسه جهانی علیه آمریکا شکل می‌گیرد.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران این چالش‌ها را اینگونه عنوان کرد: آب و هوا، تورم، غذا، بهداشت و درمان و تروریسم و سه چالش دیگر چین، روسیه و ایران را آمریکا در بیانیه امنیت ملی خود باید مهار کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب گفت: اقتصاد، دفاع و تکنولوژی در مقابله با این چند چالش برای آمریکا مطرح است و ناتوانی در کنترل آن دموکراسی آمریکا را تضعیف می‌کند.

وی ادامه داد: ایران به عنوان یکی از چالش‌های آمریکا نیاز به برنامه جدا داشت که ابتدای این برنامه کشاندن ایران پای میز مذاکره و بعد اغتشاشات که همگی بازی سیاسی علیه ما است که برای مهار ما طراحی شده است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران اذعان کرد: اسرائیل هژمونی منطقه است تا امنیت ملی آمریکا را پایدار کند و در نهایت چین و روسیه و آمریکا هر سه فرصتی برای ما بودند که امروز ما یکی را انتخاب می‌کنیم و آن خود آمریکا است.

طوفان‌الاقصی پرستیژ اسرائیل را شکست خورده نشان داد

وی بیان کرد: محاصره غزه امروز افزایش می‌یابد و عملیات‌های زیادی انجام شده و مقاومت فهمید که باید عملیات پیش‌دستانه را انجام دهد و در نهایت طوفان‌الاقصی اطلاعات سیاسی و پرستیژ اسرائیل را شکست خورده نشان داد.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: آمریکا با خلق تصویر جدید برای شکست انتخابات ما، در کرمان و در برنامه‌های مختلف دست به اقدامات پلیدانه می‌زند تا تصویری که در ذهن خود دارد به همه نشان دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب عنوان کرد: انقلاب اسلامی تصویر جدیدی برای ما فراهم کرد و مقاومت با آرایش خود تولید قدرت جدید را برای ما شکل داد.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی و مقاومت در حال حاضر قدرت گرفتند و آمریکا فازهای بعدی جنگ ترکیبی را علیه ما پیش می‌برد.

وی ادامه داد: آمریکا در صدد است اغتشاشات را پایه امنیتی و شهر را ناامن کند تا همین جنگ ترکیبی موجب تضعیف ما شود و در مرحله سوم تولید قدرت را در بیرون از کشور و در اطراف ما شکل دهد و در داخل هم زیر ساخت پیشرفت را مهار کنند تا درآمد ایران کم و مصرف افزایش و به اجبار هزینه آب و دارو را پرداخت تا به قدرت خود نرسد یا بپذیرد و منزوی شود.

ایجاد ناامنی در داخل کشور موجب عدم حمایت مردم از انتخابات می‌شود

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ناامنی در داخل کشور می‌تواند عدم حمایت مردمی در انتخابات را به دنبال داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب تصریح کرد: تولید قدرت و انتخابات با مشارکت بالای مردم در نظم جهانی تغییر ایجاد کرده و برنامه تحولی بهتری به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به فضل الهی همه اقشار فرهنگی، همه اساتید حوزه و اصحاب رسانه باید در جهاد تبیین حاضر باشند، گفت: قبول داریم که ما ضعف داریم اما در تصویر سازی تصویر واقعی باید نشان داده شود و نه جعلی و تصویر تحریمی را تا مانع حضور در انتخابات با مشارکت بالا نشود.

روند مبارزه با فسادها افزایشی است

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: تصویر ارائه شده برای ملت باید واقعی شود هر چند در روندها فساد هست اما امروز روند فساد ما نزولی است و روند مبارزه نقطه مقابل آن افزایشی است اما تصویر فساد از خود فساد بزرگ‌تر و تصویر مبارزه بسیار کوچک‌تر نشان داده می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب خاطرنشان کرد: امروز در دانشگاه‌های غربی پاسخگوی ارزش‌های آمریکایی نمی‌توانند باشند و حقوق بشر و نسل کشی تحت الشعاع تمام ارزش‌های آمریکا قرار گرفته و مورد انتقاد دانشگاه‌های آمریکایی است.

وی گفت: زمین بازی عوض شده و نور خدا خاموش نشدنی است در قرآن سه جا تذکر به مسلمین داده شده که در مقابل دشمن سست و محزون نشوید و در تعقیب دشمن هرگز سست نشوید و این به منزله تاکید برای حضور ما در انتخابات برای مقابله با دشمن است.