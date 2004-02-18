  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۶:۲۴

هنگام انتقال به سردخانه

عبدالحسين فعلي به قيد حيات بازگشت

حاج عبدالحسين فعلي مربي مرحوم جهان پهلوان تختي به هنگام انتقال به سردخانه دوباره به قيد حيات بازگشت.

به گزارش خبرنگار" مهر" درحالي كه صبح امروزاعلام شد حاج عبدالحسين فعلي مربي سالهاي دورتيم ملي كشتي كشورمان به علت بيماري و كهولت سن جان به جان آفرين تسليم كرده است، اما هنگام انتقال به سردخانه دركمال تعجب به قيد حيات بازگشت وبلافاصله به بيمارستان بوعلي تهران منتقل شد تا تحت مداواقرارگيرد.
حاج عبدالحسين فعلي كه درحال حاضر 102سال سن دارد ودردهه هاي 40 و50 شاگردان زيادي ازجمله مرحوم جهان پهلوان تختي را به جامعه كشتي ايران تحويل داده است.
خبرگزاري "مهر" باارسال خبري درساعت 30/ 10دقيقه امروزبرروي خروجي خود خبر درگذشت پيركشتي ايران راارسال كرده بود كه بالطف وعنايت خداوند متعال ادامه حيات براي وي ميسرگرديد.

کد مطلب 59902

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها