توجه دولت به دیپلماسی اقتصادی چراغ امید در دل صادرکنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین بعد از ظهر سه شنبه در نشست با معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصادی و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار داشت: تولید خرما و گوجه‌فرنگی از محصولات تولیدی مهم استان بوشهر و نیاز به توجه ویژه در حل مشکلات و چالش‌های این ۲ محصول است.

وی قیمت تمام شده محصول گوجه فرنگی در استان بوشهر را بین ۸ هزار تا ۱۰ هزار تومان در هر کیلوگرم دانست و بیان کرد: با تصمیمات متفاوت بین دستگاه‌های مختلف مشکلاتی در این حوزه به ویژه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه کشاورزان و تولیدکنندگان نباید چوب دلالان و واسطه‌گری بخورند، تأکید کرد: توجه دولت سیزدهم به دیپلماسی اقتصادی حائز اهمیت است و این مهم چراغ امید در دل صادرکنندگان کشور روشن کرده است.

باستین، مهمترین چالش‌های اقتصادی صادرکنندگان را رفع تعهدی ارزی، پیمان‌سپاری ارزی دانست و تصریح کرد: مقرر شد با تدابیر وزارت امور خارجه و وزارت جهاد کشاورزی این مشکلات برطرف شود.

وی توجه به تسهیلات بانکی فعالان اقتصادی در عرصه سرمایه در گردش و ثابت را یک ضرورت دانست و بیان کرد: برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و نگهداری طرح‌های موجود در شرایط فعلی حداقل به ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که اکنون ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار است و هیچ تعادلی بین وضع موجود و نیاز وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر تدوین طرح جامع صادرات غیرنفتی در کشور را مورد تأکید قرار داد و افزود: این طرح باید با حضور همه دستگاه‌های ملی و استانی تدوین شود و همه دستگاه‌ها نقش مسئولانه و اثربخش در این این طرح ایفا کنند.

باستین با بیان اینکه جلسات تخصصی برای بهبود وضعیت صادرکنندگان استان برگزار می‌شود، گفت: زمینه لازم برای رفع مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی با تدابیر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه فراهم خواهد شد.

وی به مشکلات عمده صادرکنندگان استان پرداخت و افزود: حفظ بازارهای موجود و خلق بازارهای جدید صادراتی یکی از مهمترین موارد است که باید به آن توجه ویژه شود.