۱۰۴ حلقه لاستیک قاچاق در کنگاور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رستمی اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید زنگنه کنگاور حین کنترل خودروهای عبوری به ۲ دستگاه وانت نیسان مشکوک و برای بازرسی آنها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی‌های انجام گرفته از خودروهای توقیفی ۱۰۴ حلقه لاستیک قاچاق تاریخ مصرف گذشته کشف شد.

سردار رستمی ارزش محموله قاچاق کشف شده طبق نظر کارشناسان را پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در این راستا ۲ نفر دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص و معرفی افراد دستگیر شده به دستگاه قضائی برای صدور احکام لازم خبر داد.