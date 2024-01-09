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۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۵۶

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه:

۱۰۴ حلقه لاستیک قاچاق در کنگاور کشف شد

۱۰۴ حلقه لاستیک قاچاق در کنگاور کشف شد

کرمانشاه- جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: با تلاش ماموران انتظامی کنگاور ۱۰۴ حلقه لاستیک قاچاق تاریخ مصرف گذشته به ارزش پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رستمی اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید زنگنه کنگاور حین کنترل خودروهای عبوری به ۲ دستگاه وانت نیسان مشکوک و برای بازرسی آنها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی‌های انجام گرفته از خودروهای توقیفی ۱۰۴ حلقه لاستیک قاچاق تاریخ مصرف گذشته کشف شد.

سردار رستمی ارزش محموله قاچاق کشف شده طبق نظر کارشناسان را پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در این راستا ۲ نفر دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص و معرفی افراد دستگیر شده به دستگاه قضائی برای صدور احکام لازم خبر داد.

کد مطلب 5990268

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