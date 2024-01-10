به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد بیجاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از صدور ۱۰ فقره جواز تأسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه گذاری ۲ هزار و ۶۸۳ میلیارد ریال از ابتدای سال‌جاری در شهرستان سربیشه خبر داد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه افزود: با اجرای کامل این طرح‌ها پیش‌بینی می‌شود زمینه اشتغال برای حدود ۱۴۰ نفر به صورت مستقیم در شهرستان فراهم شود.

بیجاری تصریح کرد: این جواز تاسیس‌ها در زمینه انواع آجر نسوز، تولید گرانول بازیافتی از پلی آمید، محصولات بتنی پیش ساخته، مصالح سنگی ساختمانی، مس کاتدی، پوشاک، کاغذ از کربنات کلسیم و … صادر شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه با بیان اهمیت تأمین زیرساخت‌های لازم برای تکمیل و بهره‌برداری هر چه سریع‌تر از طرح‌های صنعتی در دست اقدام، بر همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط در این خصوص تاکید کرد.

وی افزود: امیدواریم با تکمیل زیر ساخت‌های لازم و اجرای کامل این پروژه‌ها گام مؤثری در حوزه اشتغال زایی برای شهرستان سربیشه و خراسان جنوبی برداشته شود و زمینه برای رشد و پیشرفت اقتصادی شهرستان بیش از قبل مهیا شود.

بیجاری یادآور شد: نهایت تلاش ما نیز برداشتن موانع از سر راه سرمایه گذاری در شهرستان است.