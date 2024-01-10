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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۴۴

سرپرست اداره صمت سربیشه خبر داد؛

پیش‌بینی سرمایه گذاری ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی در صنعت سربیشه

پیش‌بینی سرمایه گذاری ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی در صنعت سربیشه

بیرجند-سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه گفت: پیش‌بینی سرمایه گذاری ۲ هزار و ۶۸۳ میلیارد ریال از ابتدای سال‌جاری در شهرستان سربیشه با توجه به صدور جواز تاسیس ها را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد بیجاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از صدور ۱۰ فقره جواز تأسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه گذاری ۲ هزار و ۶۸۳ میلیارد ریال از ابتدای سال‌جاری در شهرستان سربیشه خبر داد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه افزود: با اجرای کامل این طرح‌ها پیش‌بینی می‌شود زمینه اشتغال برای حدود ۱۴۰ نفر به صورت مستقیم در شهرستان فراهم شود.

بیجاری تصریح کرد: این جواز تاسیس‌ها در زمینه انواع آجر نسوز، تولید گرانول بازیافتی از پلی آمید، محصولات بتنی پیش ساخته، مصالح سنگی ساختمانی، مس کاتدی، پوشاک، کاغذ از کربنات کلسیم و … صادر شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه با بیان اهمیت تأمین زیرساخت‌های لازم برای تکمیل و بهره‌برداری هر چه سریع‌تر از طرح‌های صنعتی در دست اقدام، بر همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط در این خصوص تاکید کرد.

وی افزود: امیدواریم با تکمیل زیر ساخت‌های لازم و اجرای کامل این پروژه‌ها گام مؤثری در حوزه اشتغال زایی برای شهرستان سربیشه و خراسان جنوبی برداشته شود و زمینه برای رشد و پیشرفت اقتصادی شهرستان بیش از قبل مهیا شود.

بیجاری یادآور شد: نهایت تلاش ما نیز برداشتن موانع از سر راه سرمایه گذاری در شهرستان است.

کد مطلب 5990429

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