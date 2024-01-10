مشکلات عمده در خصوص تامین پایدار آب نبود رینگ آبرسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف غفارزاده در جلسه هماندیشی چالشهای مدیریت منابع آب استان، با بیان اینکه وضعیت بارشها و منابع آب مناسب نیست، اظهار کرد: متأسفانه هنوز توجهی که درخور آب باشد توسط اقشار مختلف به آن جلب نشده و این در حالی است که آب تجدیدپذیر در استان آذربایجان شرقی ٣ میلیارد و ٢٠٠ میلیون مترمکعب بوده و با میزان مصرف آن سر به سر است و این خود یکی از چالشهای جدی آب محسوب میشود.
وی ادامه داد: رابطه منطقی و صحیحی بین منابع موجود و الگوی مصرف آب در کشور ما وجود ندارد؛ علیرغم اینکه در کشوری خشک و نیمه خشک قرار داریم، مصرف بیش از کشوری پر آب است.
مدیرعامل آب منطقهای آذربایجان شرقی افزود: موضوع آب فرابخشی بوده و همت و اراده همگانی و همراهی دستگاههای اجرایی برای انجام کاری اثربخش و ماندگار را میطلبد.
غفارزاده با اشاره به وضعیت خاص پیش آمده در تابستان امسال کلانشهر تبریز، اظهار کرد: تابستان امسال متأسفانه آبرسانی به حدود ٣٠٠ هزار نفر در این شهر دچار مشکل شده بود که با تلاش شبانه روزی همکاران صنعت آب این مهم مدیریت شد.
وی، یکی از مشکلات عمده در خصوص تأمین پایدار آب را نبود رینگ آبرسانی دانست و افزود: جلسات بررسی کارشناسانه و اتخاذ تصمیمات لازم برای گذر ایمن از پیک آب سال آتی، از چند ماه قبل آغاز شده و امیدواریم با همت و اقدامات مهم مدیریتی، رینگ شرق تبریز نیز آماده بهرهبرداری شود.
غفارزاده ادامه داد: همراهی مردم در رعایت الگوی صحیح مصرف و کاهش ۱۰ درصدی مصرف، نقش بسزایی در رفع تنشهای آب احتمالی خواهد داشت و ارزشی در ردیف ساخت یک سد اضافی در استان دارد.
در ادامه این جلسه کارشناسان و متخصصان حوزه آب استان، در خصوص کمآبی و راهکارهای عملی آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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