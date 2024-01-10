به گزارش خبرگزاری مهر، جبار علی ذاکری در اولین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: مقرر شد تا طی جلسات متعدد ستاد اجرایی خدمات سفر استان آذربایجان شرقی پیش از شروع ایام نوروز سال جدید و با حضور و همکاری نهادهای مختلف همانند استانداری آذربایجان شرقی، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای، اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی، اداره کل جهاد کشاورزی، پلیس راهنمایی و رانندگی، اورژانس استان آذربایجان شرقی و سایر سازمانهای ذیربط، ساماندهی و رفع موانع گردشگری، اقامتی، فرهنگی و جادهای استان آذربایجان شرقی در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به همزمانی عید نوروز و ماه مبارک رمضان در سال جدید باید اقدامات خوبی برای جذب گردشگر به استان صورت بگیرد و از کمیته دهگانه ستاد خدمات انتظار میرود که مشکلات سال قبل را احصا و در جلسه بعدی ستاد راهکار برای حل آن ارائه کنند تا نسبت به سال قبل خدمات بهبود پیدا کند.
احمد حمزه زاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان آذربایجان شرقی نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای ستاد اجرایی خدمات سفر استان در ایام نوروز سال گذشته و تبیین وظایف کمیتههای دوازدهگانه ستاد اجرایی خدمات سفر، بیان کرد: خوشبختانه با همکاری دستگاههای اجرایی و خدماتی استان و فعالیتهای نظارتی برای رضایتمندی هرچه بیشتر گردشگران ورودی به استان در سالهای گذشته، لازم است در ایام نوروز آینده، اقدامات مورد نیاز برای به سازی نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی و ادامه روند فعالیت بازارچههای صنایعدستی در دستور کار مسئولین ذیربط قرار گیرد.
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