ضرورت توجه به بازآموزی، بازتوانی و اصلاح مجرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید نجف نیا در نشست هم اندیشی حمایت و باز اجتماعی کردن محکومان شناسایی شده با مشارکت نهادهای مردمی و خیرین استان البرز با تاکید بر اهمیت بازآموزی، بازتوانی و اصلاح مجرمان گفت: طبق آمار، درصد قابل توجهی از محکومان پس از آزادی به خاطر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی دوباره به زندان باز می‌گردند.

وی مطرح کرد: یکی از وظایف تعریف شده در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، بهره‌مندی از ظرفیت کلان و مهم تشکل‌های مردمی و خیرین برای بازاجتماعی کردن زندانیان و آسیب‌دیدگان ناشی از ارتکاب جرم و بزه به منظور پیشگیری از قرارگیری مجدد آن‌ها در چرخه جرم و بزه است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز بیان کرد: از هر اقدامی که موجب قطع چرخه بازگشت زندانیان به زندان و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب اجتماعی شود، استقبال خواهیم کرد و در این مسیر دست یاری به سوی همه نخبگان و صاحبنظران دراز کرده و افراد دارای فکر و ایده در فرآیندهای قضائی را حمایت می‌کنیم.

نجف نیا بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون جلسه‌های متعددی به میزبانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با حضور مدیران ارشد اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز، ستاد دیه و خیرین برگزار شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز اظهار کرد: ماحصل این جلسه‌ها حمایت از ۷۰ زندانی و محکوم و خانواده‌های آن‌ها در قالب تحویل بسته‌های معیشتی و ارائه مشاوره‌های رایگان و مهارت‌های زندگی به همت سازمان‌های مردم نهاد و انجمن حمایت از زندانیان بوده است.