موضع عراق، تأسیس کشور فلسطین و با پایتختی قدس شریف است

به گزارش خبرنگار مهر، «محسن المندلاوی» در نشست اضطراری کمیته فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلام، اظهار کرد: سه ماه از آغاز جنگ علیه غزه می‌گذرد که در این جنگ شاهد نقض آشکار حقوق بشر و ارزش‌های انسانی و معاهدات بین‌المللی توسط ارتش رژیم صهیونیستی هستیم.

وی بیان کرد: اسراییل به دنبال کوچاندن اجباری و پاکسازی نژادی نوار غزه است. ما به عنوان مجالس کشورهای اسلامی باید موضع جدی و قاطعی در مقابل اقدامات رژیم صهیونیستی اتخاذ کنیم.

نایب رییس مجلس عراق تصریح کرد: موضع عراق، تأسیس کشور فلسطین به منظور حمایت از مردم این کشور و تأسیس کشور فلسطین و با پایتختی قدس شریف است. ما در این زمینه قانونی را با عنوان (جرم انگاری عادی سازی با رژیم صهیونسیتی) تصویب کردیم.

المندلاوی ادامه داد: از همه مجالس کشورهای اسلامی و منطقه دعوت می‌کنیم که دولت‌های خود را برای برخورد جدی با اسراییل در سازمان ملل تشویق کنند.

وی متذکر شد: رژیم صهیونسیتی در سه ماه گذشته حقوق شهروندان و حقوق بشر را نقض کرده و بیش از ۹۰ قطعنامه سازمان ملل را زیر پا گذاشته است.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم فوراً جنگ علیه غزه پایان یابد و پیش از آنکه دیر شود و منطقه به کلی وارد جنگ و بحران‌های دیگر شود، باید این کشتار پایان یابد.

نایب رییس مجلس عراق بیان کرد: همه کشورهای اسلامی باید برای آتش‌بس و باز شدن دروازه‌های مرزی برای ورود کمک‌های انسان دوستانه و جلوگیری از ادامه کشتار به فلسطین تلاش کنند.