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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۲۳

نایب رییس مجلس عراق:

موضع عراق، تأسیس کشور فلسطین و با پایتختی قدس شریف است

موضع عراق، تأسیس کشور فلسطین و با پایتختی قدس شریف است

نایب رییس مجلس عراق گفت:موضع عراق، تأسیس کشور فلسطین به منظور حمایت از مردم این کشور و تأسیس کشور فلسطین و با پایتختی قدس شریف است.  ما در این زمینه قانونی را تصویب کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، «محسن المندلاوی» در نشست اضطراری کمیته فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلام، اظهار کرد: سه ماه از آغاز جنگ علیه غزه می‌گذرد که در این جنگ شاهد نقض آشکار حقوق بشر و ارزش‌های انسانی و معاهدات بین‌المللی توسط ارتش رژیم صهیونیستی هستیم.

وی بیان کرد: اسراییل به دنبال کوچاندن اجباری و پاکسازی نژادی نوار غزه است. ما به عنوان مجالس کشورهای اسلامی باید موضع جدی و قاطعی در مقابل اقدامات رژیم صهیونیستی اتخاذ کنیم.

نایب رییس مجلس عراق تصریح کرد: موضع عراق، تأسیس کشور فلسطین به منظور حمایت از مردم این کشور و تأسیس کشور فلسطین و با پایتختی قدس شریف است. ما در این زمینه قانونی را با عنوان (جرم انگاری عادی سازی با رژیم صهیونسیتی) تصویب کردیم.

المندلاوی ادامه داد: از همه مجالس کشورهای اسلامی و منطقه دعوت می‌کنیم که دولت‌های خود را برای برخورد جدی با اسراییل در سازمان ملل تشویق کنند.

وی متذکر شد: رژیم صهیونسیتی در سه ماه گذشته حقوق شهروندان و حقوق بشر را نقض کرده و بیش از ۹۰ قطعنامه سازمان ملل را زیر پا گذاشته است.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم فوراً جنگ علیه غزه پایان یابد و پیش از آنکه دیر شود و منطقه به کلی وارد جنگ و بحران‌های دیگر شود، باید این کشتار پایان یابد.

نایب رییس مجلس عراق بیان کرد: همه کشورهای اسلامی باید برای آتش‌بس و باز شدن دروازه‌های مرزی برای ورود کمک‌های انسان دوستانه و جلوگیری از ادامه کشتار به فلسطین تلاش کنند.

کد مطلب 5990756
زهرا علیدادی

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