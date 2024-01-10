  1. سیاست
  2. مجلس
۲۰ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

قریشی‌نیاس:

هدف رژیم صهیونیستی از تجاوز به فلسطین کوچ اجباری آنهاست

هدف رژیم صهیونیستی از تجاوز به فلسطین کوچ اجباری آنهاست

دبیرکل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت: هدف رژیم صهیونیستی از تجاوز به فلسطین، آواره کردن ملت فلسطین و کوچ اجباری آنها است.

به گزارش خبرنگار مهر، «محمد قریشی‌نیاس» در نشست اضطراری کمیته فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که شاهد جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین هستیم که یک جنگ تمام عیار علیه ملت مظلوم فلسطین است.

قریشی نیاس تاکید کرد: هدف رژیم صهیونیستی از تجاوز به فلسطین، آواره کردن ملت فلسطین و کوچ اجباری آنها است.

وی اظهار کرد: ما باید در قبال شرایط دردناک فلسطین وظیفه خودمان را انجام دهیم و بدانیم که کمک به ساکنان غزه یک وظیفه دینی و اخلاقی است.

دبیرکل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بیان کرد: ملت‌های مسلمان و غیرمسلمان در سراسر جهان منتظر تصمیمات سرنوشت‌سازی هستند که قرار است در این اجلاس گرفته شود.

کد مطلب 5990765
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها