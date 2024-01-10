هدف رژیم صهیونیستی از تجاوز به فلسطین کوچ اجباری آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر، «محمد قریشینیاس» در نشست اضطراری کمیته فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که شاهد جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین هستیم که یک جنگ تمام عیار علیه ملت مظلوم فلسطین است.
قریشی نیاس تاکید کرد: هدف رژیم صهیونیستی از تجاوز به فلسطین، آواره کردن ملت فلسطین و کوچ اجباری آنها است.
وی اظهار کرد: ما باید در قبال شرایط دردناک فلسطین وظیفه خودمان را انجام دهیم و بدانیم که کمک به ساکنان غزه یک وظیفه دینی و اخلاقی است.
دبیرکل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بیان کرد: ملتهای مسلمان و غیرمسلمان در سراسر جهان منتظر تصمیمات سرنوشتسازی هستند که قرار است در این اجلاس گرفته شود.
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