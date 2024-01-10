دشمن با ایجاد دو قطبی بین مردم و مسئولان درصدد ایجاد شکاف است

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله غلامحسین محسنی اژه ای پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین کنگره بین المللی حضرت علی بن باقر (ع) با اشاره به اینکه مردم ایران و به خصوص منطقه کاشان اهل بیت و امامان را دوست دارند، اظهار داشت: ما امامان عزیز و همه مجاهدانی را که از ابتدای اسلام تاکنون خون خود را برای اعتلای اسلام نثار کردند را فراموش نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه حرکت در مسیر تکامل در ذات هر انسانی است، ابراز داشت: برای رسیدن به مقصد باید خدا را در نظر داشت و با هدف رسیدن به قرب الهی اقدام کرد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: خداوند بزرگ در قرآن کریم می‌فرماید ای مؤمنان که ایمان به خدا و پیامبر دارید اگر می‌خواهید به کمال برسید تقوا پیشه کنید و برای رسیدن به این مقصد اعلی باید وسیله‌ای پیدا کنید تا از طریق آن به کمال برسید.

وی با اشاره به اهمیت زیارت عاشورا و توصیه بزرگان در مطالعه هر روز آن خاطرنشان کرد: بهترین راه رسیدن به کمال ائمه اطهار است چراکه آنان از عزیزترین بندگان خدا روی زمین هستند.

حضرت آیت الله محسنی اژه ای با اشاره به شخصیت والای حضرت علی بن امام محمدباقر (ع) افزود: برگزاری نخستین کنگره بین المللی آن حضرت برای شناسایی هر چه بیشتر ایشان به شیعیان جهان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمن در ایجاد شبهه در بین باورهای مذهبی خاطرنشان کرد: در زمانه‌ای هستیم که دشمن با تبلیغات سو و القای شبهات به گونه‌ای رفتار می‌کند که نتوان به خوبی حق و باطل را تشخیص داد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه با وجود دشمنان و تلاش‌های آنها برای زدودن اسلام، مردم منطقه کاشان از امام باقر (ع) خود درخواست رهبر کردند، گفت: مردم ولایتمدار کاشان در آن زمان خواستند که راه درست را انتخاب کنند و امام محمد باقر (ع) هم مردم منطقه کاشان را شایسته بودند و فرزند بلافصل خود را برای ارشاد و راهنمایی مردم به منطقه روانه کردند.

وی با اشاره به اینکه باید در مقابل اقدامات و تلاش‌های مخرب دشمن جهاد تبیین کرد، اظهار داشت: البته مردم ایران و به خصوص منطقه کاشان بصیرت دارند ولی باید این بصیرت افزایی را گسترش داد.

حضرت آیت الله محسنی اژه ای با اشاره به اینکه دشمن تلاش می‌کند تا با ایجاد دو قطبی بین مردم و مسئولان شکاف ایجاد کند، خاطرنشان کرد: مهمترین وسیله برای مقابله با این دسیسه دشمن تمسک به ولایت فقیه است.

وی با اشاره به اینکه پست و مسؤولیت یک اکانت نزد مدیران کشور و منطقه و شهرستان است، گفت: باید بدانیم برای هر پست و مقام خون‌های زیادی از جوانان این کشور بر روی زمین ریخته شده است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مدیران و مسؤولین نباید از جایگاه خود سواستفاده کنند، تصریح کرد: باید به فکر مردم باشیم و مشکلات آنها را مرتفع کنیم.

وی تاکید کرد: نقشه اصلی دشمن از بین بردن دین و آموزه‌های اسلامی مردم است و از این رو تبلیغات سو را با تهاجم فرهنگی علیه مردم به کار برده است.

آیت الله محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن باید ایستادگی کرد، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب از سال‌های پیش تاکنون به کرات درباره تهاجم فرهنگی صحبت کردند و یکی از بهترین روش‌های مقابله با این تهاجم این است که دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را تبیین کنیم.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان با پند و اندرز جلو اقدامات خلاف را گرفت، گفت: لازم است گاهی از اوقات علاوه بر امر به معروف و نهی از منکر تیغ عدالت همراستا با تبیین حرکت کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید جواب شبهات را داد، افزود: نباید فرصتی به دشمن بدهیم که فضا را غبارآلود کند.

وی با اشاره به اینکه با وجود مشکلات فراوان اقتصادی و مالی مردم همچنان حضوری پررنگ در مراسم‌های مذهبی دارند، خاطرنشان کرد: دشمن از حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب می ترسد چراکه مهمترین سلاح جمهوری اسلامی در مقابل دشمن حضور مردم است.