پیوند صنعت و دانشگاه عامل حل مشکلات است

حجت الاسلام حبیب الله غفوری پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس و معاونین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه با اشارهبه اهمیت آموزش و تقویت مهارتهای کاربردی، اظهار کرد: کلید حل مسائل کشور در اقتصاد، صنعت، اشتغال و حتی آسیبهای اجتماعی تغییر رویکرد دانشگاهها در موضوع مهم مهارتهای کاربردی است.
وی افزود: دانشگاهها باید با بررسی دقیق و بر اساس نیاز جامعه در مورد حذف یا ادامه رشتههای دانشگاهی تصمیم بگیرند.
امام جمعه کرمانشاه ارتباط صنعت و دانشگاه را مهم و اثرگذار خواند و گفت: کار بسیار ارزشمندی که دانشگاه انجام داده ارتباط با صنعت است، این پیوند زیربنای اصلاح مشکلات ما در جامعه است زیرا کمبود مهارت در بخش صنعت، هزینههای بسیاری را به کشور تحمیل میکند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با ذکر این نکته که میانگین سطح استعدادهای ما در کشور بالا است و با بسیاری از کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: گاهی با تصمیمگیری نادرست و بدون مطالعه، استعدادها تلف میشوند، بنابراین باید با جدیت، مطالعه و کار کارشناسیشده، رویکردی را برای افزایش مهارت و ارتقای بهرهوری در راستای حل مشکلات کشور در پیش گرفت.
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