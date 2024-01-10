داود زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهی و بهینه سازی ایستگاه های اتوبوس شهری یزد اظهار کرد: تهیه و نصب ۱۷۳ سرپناه در مناطق پنج گانه، نوسازی ۲۵۰ تابلو ترافیکی با پایه، تعیین محدوده ایستگاه‌های اصلی شهر با چشم گربه‌ای و رنگ آمیزی و تعمیر ایستگاه های اتوبوس از جمله این اقدامات است.

وی از دیگر اقدامات برای ساماندهی ایستگاه‌ها را نصب ۱۰۰ صفحه ستون برای امکان نصب سرپناه، نصب ۶۰ عدد شیشه سرپناه، نصب ۸۰ نیمکت و سرپناه‌های جمع آوری شده، نصب و جابجایی ۲۰۰ تابلو توقف مطلقا ممنوع، ایستگاه اتوبوس و تاکسی و ورود ممنوع، نصب و جوشکاری ۱۸۰ سرپناه جدید و تعمیر و مرمت ۲۰۰ سرپناه ایستگاه با پلی وود و پانل سقف برشمرد.

زارع تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته ۱۹۳ ایستگاه سایه‌بان با طرح جدید نصب شده که در این طرح به معلولان جسمی حرکتی و عدالت سفر نیز توجه شده است.

وی اضافه کرد: عدالت سفر یعنی یک فضایی برای استقرار ویلچر داخل ایستگاه در نظر گرفته شده که دسترسی به آن هم از جلوی سایه‌بان و هم از پشت به اتوبوس و ایستگاه تامین شده است.

معاون فنی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد همچنین بیان کرد: امسال هم کف سازی حدود ۲۰۰ ایستگاه اصلاح می‌شود به این منظور که کف هم‌تراز پیاده رو می‌شود با این قابلیت که افراد دارای معلولیت هم بتوانند از آنها استفاده کنند.