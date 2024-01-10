به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، از آغاز عملیات اجرایی تکمیل پروژه استحکامبخشی ضلع جنوبی تپه باستانی قلعه «فلکالافلاک» پس از یک دهه تعطیلی پروژه خبر داد.
وی افزود: این پروژه در سالهای قبل آغاز شده بود که در یک دهه گذشته تعطیل بود و امسال از محل اعتبارات عمرانی، آغاز شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، گفت: در این فصل اقدامات حفاظتی، عمرانی ضلع جنوبی تپه باستانی قلعه «فلکالافلاک» باهدف جلوگیری از رانش و پیشگیری از آسیبهای وارده انجام میشود.
حسنپور، تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف اجرایی این پروژه پوشش منظر نازیبای دستکهای بتنی بهجایمانده از استحکامبخشی تپه «فلکالافلاک» است که منظر بصری قلعه را مخدوش کرده است.
وی اظهار امیدواری کرد که پروژه یاد شده تا قبل از پایان سال جاری تکمیل و به اتمام برسد.
نظر شما