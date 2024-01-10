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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۳۱

نایب رییس پارلمان عمان:

ملت ها به سازمان ملل بی اعتماد شده اند

ملت ها به سازمان ملل بی اعتماد شده اند

نایب رییس پارلمان عمان گفت: تجاوزها به غزه در مقابل دید سازمان ملل متحد اتفاق می‌افتد که به معنای دوگانگی معیارها است و باعث بی‌اعتمادی ملت‌ها به این سازمان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «طاهر بن مخبوت بن علی الجنیبی» نایب رییس پارلمان عمان در پنجمین نشست اضطراری کمیته دائمی فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای عضو همکاری اسلامی، گفت: امیدواریم برگزاری این نشست‌ها منجر به مصوباتی برای حمایت از فلسطین شود

وی بیان کرد: باید تلاش کنیم تا صلح و ثبات را به فلسطین بازگردانیم. امروز همه ملت‌ها باید برای حمایت از ملت فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی فریاد سر دهند.

نایب رییس پارلمان عمان گفت: رژیم صهیونیستی به کشتار دسته جمعی و شکنجه مردم غزه اقدام و بیمارستان‌ها را تخریب کرده و این تجاوزها در مقابل دید سازمان ملل متحد اتفاق می‌افتد که به معنای دوگانگی معیارها است و باعث بی‌اعتمادی ملت‌ها به این سازمان می‌شود.

وی بیان کرد: همه ما برای حمایت از فلسطین توافق داریم و وظیفه ماست تدابیری در این خصوص اتخاذ کنیم. همه ما باید مسوولیت خودمان را در رابطه با فلسطین انجام و به ظلم رژیم صهیونیستی پایان دهیم.

کد مطلب 5990914
زهرا علیدادی

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