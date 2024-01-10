استاندار گلستان با خانواده شهید «جرجانی» دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد زنگانه ظهر چهارشنبه با همراهی جمعی از مدیران استانی و شهرستانی رامیان از خانواده شهید اراز محمد جرجانی دیدار کردند.
در این دیدار استاندار گلستان ضمن تاکید بر استمرار راه شهیدان، افزود: خانواده شهدا جز سرمایههای کشور محسوب میشوند.
شهید اراز محمد جرجانی متولد سال ۴۳ زاده تاتار است.
این شهید در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش به درجه شهادت رسیدند این شهید والا مقام در مزار گلزار شهدا تاتار به خاک سپرده شد.
گفتنی است شهر تاتار علیا ۱۲ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
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