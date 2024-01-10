به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شب شعر به مناسبت شاگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت هفتمین شب حادثه تروریستی کرمان، در کرمانشاه برگزار می‌شود.

سخنران این مراسم حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه خواهد بود.

این مراسم که پنجشنبه ۲۱ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه آیت الله جلیلی و با شعرخوانی امرالله عظیمی، منوچهر پروینی، بهروز نامدارپور، میلاد خانی و اجرای هاشم پورمحمدی همراه خواهد بود.

همچنین علی زندی و سجاد عزیزی مداحان مراسم سالگرد شهید سلیمانی و هفتمین شب حادثه تروریستی کرمان خواهند بود.