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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۱۰

مراسم یادواره شهدای حادثه تروریستی کرمان درکرمانشاه برگزار می‌شود

مراسم یادواره شهدای حادثه تروریستی کرمان درکرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- مراسم سالگرد شهید سلیمانی و هفتمین شب حادثه تروریستی کرمان در کرمانشاه با حضور شاعران و مداحان اهل بیت(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شب شعر به مناسبت شاگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت هفتمین شب حادثه تروریستی کرمان، در کرمانشاه برگزار می‌شود.

سخنران این مراسم حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه خواهد بود.

این مراسم که پنجشنبه ۲۱ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه آیت الله جلیلی و با شعرخوانی امرالله عظیمی، منوچهر پروینی، بهروز نامدارپور، میلاد خانی و اجرای هاشم پورمحمدی همراه خواهد بود.

همچنین علی زندی و سجاد عزیزی مداحان مراسم سالگرد شهید سلیمانی و هفتمین شب حادثه تروریستی کرمان خواهند بود.

کد مطلب 5991138

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