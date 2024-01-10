نظام آموزشی نیازمند به روزرسانی و نوآوری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش مدیران و معاونین پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه که در تالار انتظار برگزار شد، اظهار کرد: هر مذهب و مکتبی معیارهای خاصی برای معرفی انسان برتر و معیار دارد و در این میان شهید مطهری، دردمندی را به عنوان معیار شناخت انسان برتر معرفی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه هر کسی دردمندتر است، به انسانیت نزدیک‌تر است، افزود: اگر فردی بدون دغدغه‌مندی وارد فضای آموزشی شده در واقع مسیر را اشتباهی آمده زیرا شما پذیرفته‌اید که زمان و عمر گران بهای خود را صرف پرورش انسان‌ها و تعالی آن‌ها بکنید.

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: آن معلمی که روزی یک نوجوان لاغر اندام را تعلیم می‌داد شاید نمی‌دانست که این نوجوان تبدیل به حاج قاسم سلیمانی سردار رشید اسلام می‌شود و دنیا را از چنگال جماعتی وحشی به اسم داعش نجات می‌دهد.

وی تاکید کرد: همین شاگردهای امروز شما در صورت تعلیم و تربیت مناسب می‌توانند فردا روزی تبدیل به انسان‌های پیشرو و پیشتازی مانند شهید سید محمدسعید جعفری و یا آیت الله نجومی شوند.

صحرایی تاکید کرد: معادن و صنایع ثروت‌های بسیار مهمی هستند ولی به تعبیر مقام معظم رهبری بهترین و بزرگترین سرمایه‌های هر جامعه، نیروی انسانی آن جامعه است.

وی دغدغه‌مندی و امید را ۲ اصل اساسی در فضاهای آموزشی دانست و گفت: این دو اصل برای رشد و تعالی فضیلت‌ها و مهارت‌ها بسیار مهم است و آینده کشور و جهان اسلام وابسته به دغدغه‌مندی و تلاش امروز ما است.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: برادران و خواهرانی که در فضای تعلیم و تربیت استان فعال هستند در واقع پیش قراولان و پیشروان فردای کرمانشاه محسوب می‌شوند.

وی یادآور شد: اگر خواهان نقش آفرینی و اثرگذاری در فردای کرمانشاه هستیم باید با کار و تلاش مجاهدانه و عالمانه و با همین امکانات موجود، بسترهای لازم برای رشد و تعالی فرزندان کرمانشاه را فراهم کنیم.

صحرایی آگاهی نسبت به مقتضیات زمانه و اشراف مناسب به اسلام را ۲ ویژگی انسان‌های موفق دانست و گفت: انسان‌ها تنها با دغدغه‌مندی و امید به سرمنزل مقصود نمی رسند و باید به مقتضیات زمانه و مبانی اسلام هم آگاهی داشته باشند.

وی تصریح کرد: در دهه ۶۰ خانواده، فامیل و فضای کوچه و محله بخشی از نیازهای تربیتی یک کودک و یا نوجوان را تأمین می‌کرد ولی امروز دیگر بچه‌ها را در کوچه‌ها و محله‌ها نمی‌بینید و سبک زندگی آپارتمان نشینی، موجب تغییرات بسیار زیادی شده است.

صحرایی تاکید کرد: نظام آموزشی ما هم باید با توجه به فضاها و تهدیدات جدید، بروز رسانی شود تا فرزندان ما هنگام حضور در جامعه و فضاهای مجازی بتوانند سلامت و ایمن باقی بمانند.

وی برگزاری برنامه‌های آموزشی مکمل را ایده‌ای تحول آفرین برای جبران کاستی‌های نظام آموزشی معرفی کرد و گفت: بچه‌های ما به لحاظ عاطفی، تربیتی و مهارتی نیازمند مکمل‌های مناسب برای ارتقا در همه عرصه‌های رشد هستند.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: ارتقای متناسب همه عرصه‌های رشد لازمه یک آموزش پرورش پویا اثرگذار و موفق است و هدف از این طرح کمک به آموزش و پرورش در رسیدن به جایگاه واقعی خودش است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مهارت‌های فنی ما با ضعف‌های مهارتی در عرصه‌های اجتماعی و یا انجام کارهای گروهی روبرو هستیم و رفع این کاستی‌ها با کلاس‌های متداول، میسر نخواهد بود.

صحرایی تاکید کرد: تحقق ارکان شش گانه در سند بنیادین تحول در فضای معمول کلاس میسر نیست و برخی از آنها باید در یک فضای واقعی و میدانی دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: ما نیازمند تربیت در عرصه و میدان هستیم و این مهم زمانی محقق می‌شود که سازمان آموزش پرورش با تمام توان به میدان بیاید و این مهم تنها با معاونت آموزشی امکان پذیر نیست.