ورود افراد مومن و متخصص به مجلس باعث رشد قزوین خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با اقشار مختلف بانوان اظهار کرد: یکی از نکات مثبت چنین جلساتی، آشنایی مجموعه مدیریتی استان با نظام مسائل مطرح در جامعه نخبگانی است تا بدین وسیله متناسب با امکانات، اولویتها و شرایطی که کشور از آن برخوردار است، موضوعات پیگیری شود.
وی افزود: استان قزوین علی رغم مزیتهای جغرافیایی به دلیل واقع شدن در شرایط مزیت دار آب، خاک و نعمتهای قابل تبدیل به ارزش افزوده و نزدیکی به مراکز جمعیتی و سیاست گذاری، در نگاه اول برخوردار به نظر میآید ولی متأسفانه در برخی از حوزهها اینگونه نیست و استان با محرومیتهای متعددی همراه است.
اعلایی با بیان اینکه استان در حوزههای مختلف از جمله بهداشت و درمان، راه و زیرساختهای آموزشی با محرومیتهای زیادی همراه است، گفت: این محرومیتها در حالی است که وقتی مسائل را در کشور مطرح میکنیم مسئولان نمیپذیرند که در نزدیکی پایتخت چنین اتفاقاتی بیفتد.
استاندار قزوین اضافه کرد: تغییر این فضا زمان بر و انرژی بر است و به همین دلیل مجموعه مدیریتی استان تمام تلاش خود را میکند تا نقش آفرینی بیشتری را در این زمینه داشته باشد.
نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: در حوزه بهداشت و درمان تمامی پروژههای تعطیل و نیمه تعطیل با جذب اعتبارات سفر رئیس جمهور در دستور کار قرار دارد که شاخص ترین آن بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی است و فاز نخست آنکه شامل ۳۵۰ تخت است با تمام سرعت در حال اجرا میباشد.
وی با بیان اینکه مطالبات باید معطوف به راه حل باشد، افزود: کشور در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی و جنگ ترکیبی اداره میشود و علی رغم تمامی کارشکنیها و مشکلات تلاش میشود بهترین تصمیم اتخاذ شود و در این مسیر از نظرات نخبگان، تشکلها و دلسوزان نیز استفاده خواهد شد.
استاندار قزوین با بیان اینکه بسیاری از موضوعات مطرح شده در این جلسه نیازمند تدابیر، تصمیم گیری و ریل گذاری در نهادی مانند مجلس شورای اسلامی است، اضافه کرد: به همین دلیل است که انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار مهم و حیاتی ارزیابی میشود و اختیار مجلس به صورت کامل در دست مردم و خواست و اراده آنهاست.
نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: بالا بردن مشارکت و کیفیت انتخاب نقش منحصر به فردی است که در اختیار مردم است و چنانچه افراد مؤمن، متعهد و متخصص در این جایگاه قرار بگیرند بی شک منجر به توسعه و رشد استان خواهد شد.
وی افزود: دولت سیزدهم به دنبال توسعه فضای مردمی سازی دولت است و تا جایی که امکان دارد از ظرفیتهای مردمی برای پیشبرد و برطرف شدن مسائل و مشکلات استفاده خواهد کرد.
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