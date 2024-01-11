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۲۱ دی ۱۴۰۲، ۹:۲۸

فرماندار تنگستان:

ظرفیت تنگستان در کشاورزی استفاده شود

ظرفیت تنگستان در کشاورزی استفاده شود

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: شهرستان تنگستان یک خاک بالفعل کشاورزی دارد و این ظرفیت بکر باید درست استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح پنج شنبه در نشست با رئیس شرکت‌های جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: نیاز است جهت راه اندازی مجدد گلخانه منطقه «محمود احمدی» با شکل جدید از لحاظ نوع محصول دنبال شود.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: باید تلاش شود تا سرمایه گذاری با قابلیت کار بر اساس زمان بندی سرمایه گذاری و برداشت داشته دعوت شود و بتواند این گلخانه را به سرانجام برساند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان در حوزه کارهای گلخانه‌ای که یکی از موضوعات مهم کشاورزی است ضعیف است ادامه داد: شهرستان دارای یک خاک بالفعل کشاورزی دارد و این ظرفیت بکر باید درست استفاده شود.

فرماندار تنگستان یاد آور شد: باید شرکت‌های جهاد کشاورزی با برگزاری جلسات دقیق کارشناسی و آسیب شناسی را با حضور مسئولان در تنگستان با موضوعی این گلخانه تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

لطفی خواستار انعکاس هرنوع مشکلی که در حوزه این گلخانه وجود دارد توسط جهاد کشاورزی شهرستان به فرمانداری شد.

کد مطلب 5991455

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