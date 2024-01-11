انتخابات نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه اداره کل تأمین اجتماعی و کارآفرینان برتر استان ضمن گرامیداشت یاد و نام و ادای احترام به شهدای سرافراز ایران اسلامی، گلواژه های ایمان و اسطوره‌های ایثار و با آرزوی علو درجات برای امام راحل (ره) و طول عمر با عزت مقام معظم رهبری و دوام توفیقات دولت خدمتگزار و با عرض تبریک به کسانی که حائز رتبه برتری شدند ادامه داد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری، عرصه‌ی جهاد امروز، عرصه‌ی کارآفرینی است. یعنی ایشان هم به موضوع تولید و هم به موضوع اشتغال می‌پردازند.

وی افزود: کارآفرینان عامل توسعه در جهات مختلف هستند و اگر قرار است، سرمایه اقتصادی، اجتماعی و حتی سرمایه انسانی تقویت شود، باید نگاه ویژه ای به مجموعه‌های حاضر داشته باشیم.

گرجی با توجه به اینکه عده‌ای از برگزیدگان مسابقات قرآنی هم در میان تجلیل شدگان هستند، گفت: مجموعه اداره کل تأمین اجتماعی استان در جهت تقویت بنیه فرهنگی و اعتقادی کارکنان و خانواده‌هایشان، اهتمام جدی و اقدامات خوبی دارند که تشکر می‌کنیم.

وی همچنین افزود: چون قرآن معیار است، و در دورانی که پیامبر مکرم اسلام بنا داشتند کسی را انتخاب کنند، میزان نسبت او با قرآن را می‌سنجیدند و بعد به او مسئولیت می‌دادند، و اگر قرار است کسی سرنوشت دیگران را دست بگیرد، باید میزان ارتباط و نسبت او با قرآن و اهل بیت علیهم السلام را بسنجیم.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: آن جاهایی که می‌بینیم امروز مشکلات متوجه ما هست، یکی از دلایلش این است که فاصله ما با اصول و مبانی زیاد شده است و یکی از اصول هم کتاب الهی است و باید بیش از پیش هم بهش بپردازیم.

گرجی همچنین با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: انتخابات بزرگترین رویداد سیاسی ایران اسلامی و نقطه قوت جمهوری اسلامی است و دشمنان به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم و ضربه زدن به آن هستند.

وی با اشاره به راهبردهای مقام معظم رهبری برای انتخابات ادامه داد: چهار راهبرد سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت که از سوی رهبر معظم انقلاب برای انتخابات تعیین شده است و همه ما باید اهتمام جدی به آن داشته باشیم.