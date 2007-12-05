ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در بیت المقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : وزیر مسکن رژیم اسرائیل روز گذشته خبر از ساخت 308 واحد مسکونی جدید در شرق بیت المقدس داد.

به نوشته این روزنامه، این واحدهای مسکونی جدید در زمینهایی که اسرائیل آنها در سال 1967 اشغال کرده، ساخته می شوند ؛ هم اکنون در شرق بیت المقدس در حدود 200 هزار خانوار یهودی زندگی می کنند.

بر اساس این گزارش، شهرک سازی رژیم صهیونیستی در شرق بیت المقدس در حالی انجام می شود که اغلب کشورهای جهان این منطقه را اشغال شده می دانند.

در همین رابطه برخی مقامهای فلسطینی اعلام کردند که این اقدام، نقض شرطهایی است که آمریکا در طرح صلح نقشه راه به آنها اشاره کرده و در کنفرانس آناپولیس نیزهر دو طرف( رژیم صهیونیستی- تشکیلات خودگردان) با این نکته توافق کردند که به اصول نقشه راه پایبند باشند.