1339 هیئت مذهبی در لرستان فعالیت می کنند

حجت الاسلام علی خورشیدوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: همچنین در حال حاضر 140 کانون فرهنگی مذهبی در استان شناسایی شده اند که دارای کد رسمی کشوری هستند.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل کمیسیون بررسی صلاحیت تا قبل از دهه اول محرم به هیئت هایی که متقاضی ثبت کد هستند در صورت تایید صلاحیت، کد کشوری ارائه خواهد شد.

خورشیدوند افزود: به منظور آموزش مسئولان هیئت های مذهبی و مداحان، برای برگزاری کلاس های آموزشی در مرکز استان و همچنین شهرستانها برنامه ریزی های لازم را انجام داده ایم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شورای هیئات مذهبی استان لرستان سال گذشته رتبه اول گزارش دهی کشور را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: برای مسئولان هیئات فعال و مداحان مستندگو، امتیازاتی در نظر گرفته ایم که با تحقق اهداف اعلام خواهیم کرد.

مسئول تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: مداحان و شعرای مذهبی باید در جامعه الگو باشند زیرا مردم نسبت به آنان حساسیت ویژه ای دارند.

حجت الاسلام خورشیدوند بیان داشت: سعی می کنیم تا ماه آینده جلسه اعضای شورای هیئات مذهبی استان را برگزار کنیم تا ضمن بررسی وضعیت عزاداری ها از صاحب نظران امر کمک گرفته و در رفع نواقص کوشا باشیم.