نقش مهم لشکر انصارالحسین(ع) همدان در عملیات کربلای ۵ ستودنی است

رسول کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: عملیات کربلای ۵ با رمز مبارک یا زهرا ۳۷ سال پیش در منطقه شلمچه و شرق بصره آغاز شد تا مرحمی بر زخمهای عملیات کربلای ۴ شود، این عملیات با فاصله دو هفته از عملیات کربلای ۴ انجام شد که مقاومت رزمندگان اسلام و تجدید قوای نیروها در این فرصت کوتاه دشمن را مات و مبهوت کرد.

وی افزود: کربلای ۵ به نوعی نقطه پایان جنگ تحمیلی هم بود که دشمن پس از عبور رزمندگان اسلام از موانع نفوذ ناپذیر دشمن در شرق بصره و تهدید شهر بصره با حضور در حومه آن جهان استکبار حمایت خود را از صدام علنی کرد و قدرت های جهانی مستقیم با ایران وارد جنگ شدند.

مسئول حفظ آثار سپاه همدان با اشاره به اینکه در واقع همین عملیات بود که شورای امنیت را مجبور کرد قطعنامه ۵۹۸ را به تصویب برساند خاطرنشان کرد: این عملیات بیش از ۷۰ روز طول کشید و رزمندگان سختی‌های بسیاری را متحمل شدند چون برای نفوذ به مواضع دشمن باید از موانع سختی عبور می‌کردند.

وی یادآور شد: در این عملیات نزدیک به ۸ هزار رزمنده بویژه ۴۰۰ فرمانده به شهادت رسیدند، لشکر انصارالحسین (ع) همدان نقش مهمی در این عملیات ایفا کرد و نزدیک به هزار شهید را تقدیم انقلاب کرد.

کرمی تشریح کرد: فرماندهان شاخص این عملیات حاج حسین خرازی و اسماعیل دقایقی در این عملیات شهید شدند، سرداران شهید همچون حسین کیانی، حسن مراد ابوزن، ناصر قاسمی، ستار ابراهیمی، قدرت الله دارابی، محمدعلی رفیعی محمد شهبازی، یونس گنجی، احمد هدایت پناه، محجوب، مطلب قیصری و اسماعیل بیگی از شهدای شاخص این عملیات به شمار می‌روند.

مسئول حفظ آثار سپاه همدان اظهار کرد: نیروهای لشکر انصارالحسین (ع) همدان در این عملیات به خصوص در ۱۰ روزه اولیه نقش بسیار مهمی را ایفا کردند و شهدای بسیاری را برای عبور از نهر جاسم تقدیم کردند.

وی ادامه داد: در اسفندماه همان سال نیز مراحل تکمیلی عملیات کربلای ۵ آغاز شد و گردان‌های ۱۵۳،۱۵۴،۱۵۵و۱۵۱ مواضع دشمن را در جاده شلمچه تصرف کردند.

کرمی در پایان با بیان اینکه عملیات کربلای ۵ یکی از عملیات‌های بود که بیشترین شهید را تقدیم کردیم افزو د: جا دارد همه ما بدانیم در چه مسئولیتی قرار گرفته‌ایم و راه و کار خود را بتوانیم درست انتخاب کنیم تا شرمنده شهدا و امام شهدا نباشیم.