مشکلات نواحی ساحلی استان بوشهر رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت شهادت تعدادی از هموطنان در عملیات تروریستی دشمنان در کرمان و گرامیداشت شهید سلیمانی و مردم بی‌دفاع غزه گفت: همواره در طول تاریخ جنایتی که امروز در غزه شاهد هستیم و عملیات تروریستی که در کرمان به وقوع پیوست مشی غرب بوده و همیشه از جمله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشته است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه جنایت غرب در همه جوامع بشری مشهود است تصریح کرد: آنان با مکر، حیله و توطئه با بشریت برخورد کردند و همچون حوادثی مانند غزه را رقم زدند و از این طریق اهداف خود را دنبال کردند.

وی گفت: انقلاب اسلامی توانست دشمنان و این جنایتکاران را در ادامه این رفتار ضد انسانی سرعت، قدرت و بالندگی آنها را کم و یا متوقف کند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک نظامی مردمی و مبتنی بر آرمان امام راحل و با رأی، نظر و حضور و اعتماد مردم به پیروزی رسیده است گفت: با مقاومت و ایستادگی مردم در برابر دشمنان و هدایت‌های مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی در آستانه ورود به ۴۵ سالگی است.

محمدی‌زاده نقش مردم در دفاع از نظام اسلامی در ۴۴ سال گذشته را همیشه نقش اساسی و اثرگذار دانست و تصریح کرد: ابزار انقلاب اسلامی در برابر حیله و جنایت دشمنان، مردم هستند و لذا توجه به مطالبات و مشکلات مردم و حل آنها بسیار مهم و موضوع اساسی است.

وی با اشاره به اینکه در موضوع اسناد مالکیت روستاها و برخی از شهرها از جمله منطقه پارس جنوبی دچار مشکلات هستند خاطرنشان کرد: در شهرهای ساحلی استان بوشهر زمانی ساحل از وضع موجود به شهرها نزدیک تر بود و اکنون با پیشروی آب دریا سواحل عقب‌تر رفته و گسترده‌تر شده است.

استاندار بوشهر ادامه داد: مستندات و نقشه‌ها در موضوع حریم ۶۰ متری دریا با توجه به گستردگی سواحل حکایت از قرار گرفتن حریم ۶۰ متری است در حالی که اکنون بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر این اراضی تا دریا فاصله گرفته است.

محمدی‌زاده با بیان اینکه در شهرهای ساحلی استان بوشهر به‌صورت طبیعی سواحل گسترده شده است گفت: سازه‌هایی که در ۵۰ سال پیش در حریم ۶۰ متری مد آب دریا بودند امروز بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر فاصله گرفته است.

وی این مهم را بخشی از مشکلات استان بوشهر در شهرهای ساحلی دانست و بیان کرد: صدور اسناد مالکیت مردم در سایر شهرهای استان بوشهر از جمله گناوه، دیلم به‌ویژه آبپخش و سایر شهرها دچار مشکل است امید می‌رود با مشارکت و تعامل و مصوبات جلسه زمینه برطرف شدن مشکلات مردم فراهم شود.