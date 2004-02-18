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۲۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۷:۰۵

از سوي فدراسيون فوتبال

برنامه سه ديدار رقابتهاي جام حذفي اعلام شد

از سوي فدراسيون فوتبال برنامه سه ديدار ازرقابتهاي جام حذفي باشگاههاي كشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" از سوي سازمان ليگ برتربرنامه مسابقات جام حذفي از دور رفت و برگشت مرحله يك شانزدهم اعلام شد.
براساس اين برنامه روزجمعه8 اسفندماه تيم پيكان تهران در ورزشگاه ايرانخودروميزبان تيم فوتبال شهيد قندي يزد خواهد بود. در ديدارديگرروزشنبه 9 اسفند ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه فولاد شهر ميزبان نساجي مازندران خواهد بود ودرآخرين ديدار برق تهران درورزشگاه شهيد شيرودي ازابومسلم خراسان پذيرايي مي كند. اين بازي روز يكشنبه 24 اسفند برگزار مي شود.

کد مطلب 59919

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