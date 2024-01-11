به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای مسکن استان کرمانشاه که با حضور معاون عمرانی استاندار و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه مسکن استان طرح‌های مختلفی از جمله نهضت ملی مسکن در حوزه شهری و روستایی، احیای بافت فرسوده و … در حال انجام است.

وی افزود: حجم بزرگی از کار و تلاش در این حوزه در جریان است و باید در کنار ظرفیت‌ها و فرصت‌ها، تهدیدها هم شناسایی شوند و دور اندیشی‌های لازم در این حوزه انجام گیرد.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: طبق مصوبه شورای مسکن استان در تمام مراحل اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن از زمان تخصص زمین گرفته تا آماده‌سازی و تخصیص واحدها و بهره برداری و واگذاری به مردم باید با شفافیت کامل همراه باشد.

وی تاکید کرد: تمامی مراحل طرح‌ها باید به خوبی اطلاع رسانی شود و همه در جریان کار قرار بگیرند.

صحرایی ادامه داد: پروژه‌های مسکن ملی نباید در زمین‌های درجه یک کشاورزی جانمایی شوند و اولویت با زمین‌های درجه سه و منابع طبیعی است.

وی همچنین بر شناسایی دقیق متقاضیان تاکید کرد و گفت: نباید اجازه داد افرادی با استفاده از امتیازات طرح نهضت ملی مسکن، روستاهای نزدیک شهرها را تبدیل به عرصه‌ای برای ساخت ویلاهای تفریحی کنند.

استاندار کرمانشاه گفت: زمین‌های روستایی برای ما بسیار ارزشمند و دارای اهمیت هستند و در واگذاری آن‌ها بسیار دقت کرد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این برنامه‌ها، طرح‌های ویلاسازی و شهرک سازی برای قشر برخوردار جامعه هم در دست طراحی است که در مورد آن‌ها در آینده اطلاع رسانی می‌شود.

در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای مسکن استان گزارش بنیاد مسکن در خصوص پروژه‌های نهضت ملی مسکن روستایی ارائه شد.

همچنین گزارشی از عملکرد سامانه نهضت ملی مسکن و عملکرد دستگاه‌های خدمات رسان (آبفا، برق، گاز…) در طرح نهضت ملی مسکن استان ارائه شد.