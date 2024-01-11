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۲۱ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۴۹

استاندار کرمانشاه:

تمام مراحل طرح‌های نهضت ملی مسکن باید برای مردم شفاف شود

تمام مراحل طرح‌های نهضت ملی مسکن باید برای مردم شفاف شود

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: تمام مراحل طرح‌های نهضت ملی مسکن باید برای مردم شفاف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای مسکن استان کرمانشاه که با حضور معاون عمرانی استاندار و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه مسکن استان طرح‌های مختلفی از جمله نهضت ملی مسکن در حوزه شهری و روستایی، احیای بافت فرسوده و … در حال انجام است.

وی افزود: حجم بزرگی از کار و تلاش در این حوزه در جریان است و باید در کنار ظرفیت‌ها و فرصت‌ها، تهدیدها هم شناسایی شوند و دور اندیشی‌های لازم در این حوزه انجام گیرد.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: طبق مصوبه شورای مسکن استان در تمام مراحل اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن از زمان تخصص زمین گرفته تا آماده‌سازی و تخصیص واحدها و بهره برداری و واگذاری به مردم باید با شفافیت کامل همراه باشد.

وی تاکید کرد: تمامی مراحل طرح‌ها باید به خوبی اطلاع رسانی شود و همه در جریان کار قرار بگیرند.

صحرایی ادامه داد: پروژه‌های مسکن ملی نباید در زمین‌های درجه یک کشاورزی جانمایی شوند و اولویت با زمین‌های درجه سه و منابع طبیعی است.

وی همچنین بر شناسایی دقیق متقاضیان تاکید کرد و گفت: نباید اجازه داد افرادی با استفاده از امتیازات طرح نهضت ملی مسکن، روستاهای نزدیک شهرها را تبدیل به عرصه‌ای برای ساخت ویلاهای تفریحی کنند.

استاندار کرمانشاه گفت: زمین‌های روستایی برای ما بسیار ارزشمند و دارای اهمیت هستند و در واگذاری آن‌ها بسیار دقت کرد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این برنامه‌ها، طرح‌های ویلاسازی و شهرک سازی برای قشر برخوردار جامعه هم در دست طراحی است که در مورد آن‌ها در آینده اطلاع رسانی می‌شود.

در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای مسکن استان گزارش بنیاد مسکن در خصوص پروژه‌های نهضت ملی مسکن روستایی ارائه شد.

همچنین گزارشی از عملکرد سامانه نهضت ملی مسکن و عملکرد دستگاه‌های خدمات رسان (آبفا، برق، گاز…) در طرح نهضت ملی مسکن استان ارائه شد.

کد مطلب 5991958

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    نظرات

    • Saeed IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
      14 1
      پاسخ
      از سال ۱۴۰۰ تا حالا دارین از این طرح نهضت ملی حرف می زنید خجالت نمی کشید آنقدر به مردم دروغ گفتید
    • شایان RU ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      1 0
      پاسخ
      هربارسوال میکنیم جواب نمیدن میگیم کی تحویل میدین میگین معلوم نیست میگیم کی پیام میاد مشخص نیست چندمتره معلوم نیست کجاش شفاف سازی شده اخه همش وعده های الکی اینم از ساخت سالانه یک میلیون مسکن
    • اسماعیل IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام والا از ما فقط پول میگیرند نه متراژی میدن نه حساب کتابی دارن نه میگن چقدر باید اورده داشته باشیم نه میذارن داخلشون ببینیم نه میگن کی تحویل میدن شهرستان سیرجان پروژه غدیر هستیم تا الان ۶۰۰میلیون گرفتن و تا مرحله نما رفتن )البته از اول سال خودشون رو فقط با نما زدن سرگرم کردن کسی نیست نظارتی کنه؟

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