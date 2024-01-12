قاتلان مسلح در زاهدان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان در تشریح جزئیات این خبر گفت: انتقال فردی تیرخورده به یکی از بیمارستان‌های شهرستان زاهدان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اعزام بی وقفه مأموران کلانتری ۱۷ شهرک آزادگان به مرکز درمانی اضافه کرد: تحقیقات اولیه پلیس حکایت از درگیری چند نفر با انگیزه اختلافات قبلی بوده که یکی از آنها توسط نفرات دیگر با سلاح کمری مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

جلیلیان از انجام تحقیقات پلیسی و اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی عاملان قتل، اشاره و بیان کرد: در اقدام به موقع و مؤثر مأموران انتظامی دو نفر از عاملان اصلی واقعه شناسایی و در کمتر از دو ساعت دستگیر که در تحقیقات پلیسی به بزه ارتکابی با انگیزه اختلافات قبلی اعتراف کردند.