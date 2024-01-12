به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی شامگاه پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه با حضور معاون اقتصادی استانداری و سایر اعضا در محل سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد اشتغال پایدار، مولد و مفید از راهبردهای اساسی در استان است و تمامی مدیران استان باید در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشند.

وی با تاکید بر تلاش مدیران بانک‌ها برای تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در استان، افزود: بعضی از بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات عملکرد خوبی دارند اما بعضی از بانک‌ها در این زمینه عملکرد خوبی ندارند از این رو تا پایان هفته آینده به بانک‌های کم کار مهلت می‌دهیم که خود را به دیگر بانک‌ها برسانند و اگر این اتفاق پیدا نکند حتماً گزارش اعلام‌عدم رضایت چنین بانک‌هایی به رئیس جمهور، معاون اول محترم رئیس جمهور و بانک مرکزی منعکس خواهد شد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: از هفته گذشته تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح‌های اقتصادی و اشتغالزایی برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ به بانک‌های استان معرفی شده و زمینه و بستر برای فعالیت و تلاش بیشتر برای کمک به روند اشتغالزایی در استان فراهم است.

صحرایی با بیان اینکه بانک‌ها باید سرعت پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی را افزایش دهند و از جلسات بعدی مبنای کار، میزان پرداخت‌ها از سوی بانک‌ها خواهد بود، گفت: تأخیر در پرداخت تسهیلات از هیچ بانکی پذیرفته نخواهد بود زیرا هدف از تشکیل بانک‌ها کمک به رونق و رشد اقتصادی است.

وی ادامه داد: بانک‌ها باید تلاش کنند که سرعت پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری، تبصره ۱۸ و مشاغل خانگی را افزایش دهند و میزان تلاش بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، در جلسات بعدی این کارگروه رصد خواهد شد.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: با جذب تسهیلات فعلی، باید خود را برای جذب تسهیلات جدیدتر آماده کنیم زیرا استان زمینه بسیاری برای کار کردن و فعالیت دارد.

وی همچنین بر پیگیری لازم در راستای تهیه طرح جامع گمرک خسروی تاکید کرد.