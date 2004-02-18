افشاي نامه طبقه بندي شده يكي از فرماندهان سپاه ، توسط وزارت اطلاعات قابل پيگيري است

اين خبر شب گذشته با شماره 59710 و با همين عنوان ، بر روي خروجي "مهر" منشر شد ؛ با توجه به انتشار آن در ساعت 21.8 دقيقه و عدم دسترسي برخي مطبوعات ، متن كامل آن بار ديگر منتشر مي شود :



يك مقام آگاه با اعلام اين مطلب به خبرنگار سياسي "مهر" گفت : بر اساس گزارش واصله ، نامه اي كه چندي پيش يكي از نمايندگان مجلس آنرا به يكي از فرماندهان سپاه پاسداران نسبت داد و بخشهاي خاصي از آن را - البته نه به صورت دقيق - قرائت كرد ، با طبقه بندي حفاظتي بوده و افشاي آن بر اساس قانون " مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي " مغاير با مصالح خاص اداري سازمان هاي مسوول به حساب آمده و از 6 ماه تا 3 سال مجازات حبس دارد.

وي در عين حال با اشاره به اينكه حتي اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز مدعي اين پرونده نشود ، موضوع باز از جانب وزارت اطلاعات قابل پيگيري است ، تاكيد كرد : اصل اين نامه گويا هنوز در اختيار شوراي عالي امنيت ملي است و نسخه ديگري از آن به هيج مجموعه اي ارسال نشده است.

گفتني است بهزاد نبوي 16 بهمن ماه در پايان بيست و ششمين روز تحصن نمايندگان در سخناني با اشاره به گزارشي كه آن را منتسب به سرتيپ پاسدار محمدعلي جعفري فرمانده‌ قرارگاه ثارالله مي دانست گفت : اين آقا نامه را براي مسوولان عالي‌ رتبه نظام از جمله رييس جمهور ، رييس مجلس ، رييس قوه قضاييه و دفتر رهبرانقلاب فرستاده است .

وي افزوده بود: اين فرد در گزارش خود با اعتراض به تحصن نمايندگان، چند مطلب را مطرح كرده است و به گفته ‌هاي بنده در جمع شما نمايندگان در ‌‌9/11/82 اشاره كرده است و مطالبي را به شكل مستند، كد داده است. در اين گزارش آمده است كه من گفته ‌ام در صورت عدم تاييد صلاحيت ردصلاحيت‌ شدگان، كشور با بحران مواجه و اراذل و اوباش اغتشاش ايجاد مي ‌كنند.

نبوي در ادامه گفته بود: در اين گزارش به نقل از خبرنگاري كه خبرنگار كيهان است از من پرسيده اگر شما درانتخابات شركت نكرديد و يك عده لات و چاقوكش اغتشاش ايجاد كردند، شما مي ‌گوييد به ما مربوط نيست و من در پاسخ گفته ام نمي ‌شود يك عده را از حق خود محروم كرد و گفت آنها حرف نزنند چون تنش ايجاد مي ‌شود. ببينيد؛ من گفته‌ ام مراقب باشيد با كشور ونظام لجبازي نكنيد البته ما تا آخرين قطره‌ خون، دفاع خواهيم كرد ونمي ‌گذاريم كه مردمي‌ ترين انقلاب دنيا از بين برود، اما اين آقا در گزارش خود عبارت " مردمي ‌ترين انقلاب دنيا" را حذف كرده است.

وي در اين جلسه افزوده بود : درجاي ديگراين نامه آمده است كه " من نظام را به اقدام مسلحانه تهديد كرده ام " ، كسي كه آن سخنان را اين طورعلني تحريف كرده است، معلوم است كه چنين بگويد.

نايب رئيس مجلس با بيان اينكه در اين گزارش كه به مسوولان عاليرتبه كشور ارسال شده ، اين شخص گفته است كه وي با بي‌‏ادبي به رييس جمهور، نظام را به اقدام مسلحانه تهديد كرده ‌‏، ادامه داده بود : ما كه مي دانيم هدف از اين كار، بدبين كردن رييس‌ جمهور و رييس مجلس نسبت به متحصنان است و اين مطالب توسط همپالگي‌هاي اين آقا قبلا نيز در سايت ‌هايي از جمله افشا وديگر سايتهاي خود منتشر شده بود.

نبوي همچنين گفته بود : دراين نامه بخشهايي از سخنراني بنده در جمع رسانه ‌‏هاي داخلي و خارجي را به گونه ‌‏اي تنظيم كرده و با برداشتن برخي كلمات از متن مصاحبه ضبط شده اين جانب تلاش شده تا به مسئولان كشورالقا شود كه بنده گفته ‌‏ام در برابر رد صلاحيتها تا آخرين قطره خون مي‌‏ايستيم و نمي ‌‏گذاريم شما به نتيجه برسيد.

نايب رييس مجلس همچنين اظهار داشت: در اين گزارش همچنين آمده است، اين افراد گردن كلفت در مجلس در برابر قانون مي ‌‏ايستند ومي خواهند دانشجويان را به ميدان بياورند و مسوولان اجرايي را وادار به استعفا ‌‏كنند.

نبوي در آن سخنان با اشاره به مطلبي ديگر كه وي را به تحريك دانشجويان و مسوولان متهم كرده بود، گفت: من بعيد مي‌دانم مطالبي كه در گزارشي رسمي اين ‌چنين بيان شده است را حتي روزنامه‌ رسالت هم كه همواره عليه ما قلم زده است ، بنويسد، گردن‌ كلفت در مقابل قانون كيست؟

بهزاد نبوي درادامه تصريح داشت: من از همين جا به مسئولان عاليرتبه كشور هشدار مي دهم زيرا نامه اين فرد نظامي به رييس جمهوري، رييس مجلس، رييس قوه قضاييه و دفتر مقام رهبري رفته است، اگر با چنين گزارشهايي مي خواهيد خادمين و خائنين به كشور ، انقلاب نظام را بشناسيد واي برهمه شما.

وي در پايان با يادآوري به مسئولان نظام درباره عدم صحت اين گزارش‌ها گفته بود: واقعا متاسفم كه بايد دركشورمان برخي كساني مناصبي را اشغال كنند كه دقيقا در خدمت ستاد ضداصلاحات و جرياني سياسي هستند كه هدفش ايستادگي در مقابل راي ملت، قانون و برپا‌يي مجلس فرمايشي است. از مسئولان مي‌خواهم تا اصل نامه را در اختيار بگذارند تا به آن پاسخ بدهيم و بهتر بتوانيم ستاد ضداصلاحات را افشا كنيم و به مردم معرفي كنيم .