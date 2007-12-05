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۱۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۳۲

وزیر اسبق فرهنگ ایتالیا مدیر موزه‌های واتیکان شد

وزیر اسبق فرهنگ ایتالیا مدیر موزه‌های واتیکان شد

پاپ بندیکت شانزدهم، وزیر اسبق فرهنگ ایتالیا و کارشناس برجسته هنر را به عنوان مدیر موزه‌های واتیکان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زنیت، دفتر مطبوعاتی واتیکان دیروز اعلام کرد که آنتونیو پائولوچی 68 ساله جانشین فرانسسکو بورانلی شده و به عنوان دبیر کمیسون پاپی میراث فرهنگی کلیسا و ناظر کمیسیون پاپی باستان شناسی مقدس فعالیت می‌کند.دوران مدیریت سلف وی ماه می امسال به پایان رسید.

پائولوچی مباشر هنری ونیز، رئیس موزه های فلورانس بوده و طی سالهای 1995 تا 1996 به عنوان وزیر فرهنگ ایتالیا فعالیت می‌کرد و پس از زلزله 1997 آسیسی عضو کمیسیون دولتی شد که نظارت بر مرمت کلیسای باسیلیکای سنت فرانسیس را برعهده داشت.

مجموعه موزه‌های واتیکان دربرگیرنده کلیسای کوچک سیستین است که نقاشی سقفی آن اثر میکل آنژ است و بسیاری از شاهکارهای هنری را گردهم آورده است. این مجموعه در سال 2006 با 4 میلیون بازدید کننده رو به رو شد.

کد مطلب 599238

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