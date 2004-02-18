  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۷:۰۱

با هدف توسعه و احياي جنگلهاي كشور

تفاهمنامه همكاري ميان سازمان زندانها و سازمان جنگلها و مراتع كشور امضا شد

تفاهمنامه همكاري ميان سازمان زندانهاي كشور و سازمان جنگلها و مراتع كشور با حضور روساي دو سازمان امضا شد .

به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس اعلام روابط عمومي سازمان زندانهاي كشور  اين تفاهمنامه كه در راستاي گسترش و ترويج فرهنگ حفاظت، احيا و توسعه منابع طبيعي كشور و  مشاركت زندانيان  واجد شرايط انجام شد در شش ماده تنظيم شده و از هيجدهم بهمن ماه امسال براي مدت پنج سال اعتبار دارد و لازم الاجراست .
کد مطلب 59924

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها