با هدف توسعه و احياي جنگلهاي كشور تفاهمنامه همكاري ميان سازمان زندانها و سازمان جنگلها و مراتع كشور امضا شد

به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس اعلام روابط عمومي سازمان زندانهاي كشور اين تفاهمنامه كه در راستاي گسترش و ترويج فرهنگ حفاظت، احيا و توسعه منابع طبيعي كشور و مشاركت زندانيان واجد شرايط انجام شد در شش ماده تنظيم شده و از هيجدهم بهمن ماه امسال براي مدت پنج سال اعتبار دارد و لازم الاجراست .