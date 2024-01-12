سد «فینسک» تمامی مجوزهای زیست محیطی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، سید محمد رضا هاشمی عصر جمعه با اعلام بیان کرد: بی تردید تأمین آب به عنوان اصلی ترین دغدغه مردم و مسؤولان استان، مطرح بوده و این موضوع بارها و بارها در سفرها و دیدارهای مسئولان عالی نظام و مدیران سطح ملی عنوان شده است.‌

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سطح استان سمنان در راستای تأمین منابع آبی پایدار گفت: اجرای طرح سد فینسک در حوزه سرزمینی استان است که تمام‌مجوزهای لازم این طرح و از جمله مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق دو چندی پیش از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت نیرو ابلاغ شد.‌

هاشمی در پایان با تاکید بر اینکه در سفر ریاست جمهور به استان سمنان، به‌منظور ساخت سد فینسک اعتباراتی منظور و هزینه شده است، گفت: مسؤولان استان با عنایت به اخذ تمامی مجوزهای محیط زیستی و تخصیص ردیف بودجه برای انجام این طرح، با وحدت و همدلی و جدیت، این موضوع را پیگیری خواهند کرد.