بازدید رئیس جمهور از پالایشگاه گاز ایلام

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان ایلام، پالایشگاه گاز ایلام که در سال 1383 احداث شده و برای ساخت آن از ناظران و مشاوران ایرانی استفاده شده است، قرار است گاز غرب کشور را تامین کند.

به گفته مهندس محمد باقر بان مدیرعامل این پالایشگاه، تا مهر ماه امسال 302 میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده که 55 درصد آن ریالی و 45 درصد آن ارزی است.

این پالایشگاه در مساحتی به میزان 110 هکتار احداث شده و دارای دو واحد مجزاست، که هر واحد 4/3 میلیون متر مکعب در روز گاز تولید می کند.

به گفته مهندس بان، تمامی اعتبارات طرح این پروژه از سوی شرکت ملی گاز ایران تامین شده است.

بنا بر این گزارش، دکتر احمدی نژاد قرار است تا ساعتی دیگر در یکی از روستاهای محروم استان ایلام حاضر و با مردم آن روستا از نزدیک دیدار و گفتگو کند.